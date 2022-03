Ranking HBO en Argentina: las películas más vistas del lunes 21 de marzo

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares en Argentina, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares para poder ver estos días:

1. The Blind Side (Un sueño posible)

Basada en hechos reales, narra la historia de Michael Oher, un joven afroamericano sin hogar que encuentra ayuda y cobijo en una familia blanca, dispuesta a prestarle el apoyo necesario para que pueda desarrollar todo su potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en la vida. Por su parte Oher también influirá en la vida de los miembros de la familia Touhy, que atravesarán también por experiencias de descubrimiento personal. El cambio de ambiente significa también nuevos desafíos que el joven habrá de vencer, esforzándose por dar lo máximo de sí mismo como deportista y como persona.

2. Tiburón

En la costa de un pequeño pueblo del Este de Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón, en la propia playa, termina con la vida de otro bañista. El terror se ha hecho público, así que un veterano cazador de tiburones, un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo..

3. Sicario

En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas gubernamentales y de Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley.

4. Ghost Rider: El motorista fantasma

Adaptación del famoso cómic de la Marvel. Hace mucho tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze (Nicolas Cage) hizo un trato con el diablo para proteger a los que más quería: su padre y su novia de la juventud, Roxanne (Eva Mendes). Ahora, el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata temerario.. pero de noche, en presencia del diablo, se convierte en Ghost Rider, un cazarecompensas de demonios deshonestos. Obligado a hacer la voluntad del diablo, Johnny está decidido a enfrentarse a su destino y utilizar su maldición y sus poderes para defender al inocente..

5. Di que sí

Un hombre se reta a sí mismo que dirá "sí" absolutamente a todo. Carl Allen un día se apunta a un programa de autoayuda que se basa en el principio de decir "sí" a cualquier cosa: a lo que sea. Al principio, liberando el poder del "sí", la vida de Carl se transforma de forma inesperada y emocionante, pero pronto descubre que abrir su existencia a un sin fin de posibilidades también conlleva sus riesgos.

6. Ghost in the Shell Arise - Border 1: Ghost Pain

La historia se sitúa en el 2027, un año después del final de la cuarta guerra convencional. New Port City todavía se esta recuperando de las consecuencias de la guerra cuando cae presa de una mina autopropulsada. Debido a esto, un militar conocido por aceptar sobornos del mercado negro fue ejecutado. Batou, un hombre con un "ojo que nunca duerme", sospecha que Kusanagi es la principal sospechosa de dicho atentado. El detective Togusa, miembro de la Comisaría de Niihama investiga la ejecución y la muerte de una prostituta. Primera de las cuatro películas que forman Ghost in the Shell Arise, estrenada en Japón el 22 de junio de 2013.

7. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

Narra la historia del más famoso forajido del oeste americano, el carismático e impredecible pistolero Jesse James, un bandolero sudista hijo de un predicador. Mientras Jesse planea su próximo gran robo, declara la guerra a sus enemigos, quienes intentan hacerse con la recompensa -y la gloria- que implicaría su captura. Pero la amenaza más importante a su vida puede que venga de aquellos en quienes más confia..

8. Noviembre dulce

El ejecutivo de publicidad Nelson Moss es un hombre absorto en sí mismo y emocionalmente aislado, que está centrado en su futuro, huyendo de su pasado y ajeno al presente. Hasta el día que conoce a Sara, una mujer encantadora e intrépida, cuya pasión por la vida trastoca la actitud segura y decidida de Nelson. Sara sabe realmente lo que quiere de la vida y cómo vivirla a tope y considera fundamental compartir ese conocimiento con otras personas. Intrigados el uno por el otro, pero no lo bastante dispuestos a comprometerse, se deciden por un noviazgo bastante poco convencional: un mes de prueba, tras el cual seguirán caminos diferentes. Sin expectativas, sin presión, sin ataduras, lo que ninguno de los dos espera es enamorarse.

9. Unpregnant

Una adolescente de 17 años de Missouri llamada Veronica descubre que ha quedado embarazada, un acontecimiento que amenaza con acabar con sus sueños de matricularse en una universidad de la Ivy League y la carrera que podría seguir.

10. Tiburón 2

Han pasado cuatro años desde que aquel gran tiburón blanco aterrorizara al pequeño pueblo costero de Amity. El jefe de policía Brody sigue preocupado, a pesar de que hay en marcha varios proyectos para reavivar el interés turístico de las playas. El alcalde Larry Vaughn da la bienvenida al inversor Len Peterson y su equipo al pueblo. Dos submarinistas exploran la zona donde apareció el peligroso escualo en el pasado y son devorados por otro enorme tiburón no sin antes obtener uno de ellos una foto del ojo del monstruo. La desaparición de los dos buceadores alerta a Brody, ya que es verano y los turistas llegan por centenares hasta Amity. Mientras tanto, un grupo de adolescentes entre los que se encuentra Mike y Sean, los hijos del policía, hacen una excursión hasta una península cercana..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, conviertiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

