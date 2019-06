Harto, en marzo de 1858, Christie "tiró la toalla" y comu­nicó su decisión al Gobierno inglés: "Su Señoría (…) me hice cargo de mis deberes con la disposición favorable que el gobierno de Su Majestad tiene hacia el sistema de Urquiza. Dos años de experiencia me han completamente convencido que los dos lados han cometido más o menos las mismas faltas, y que el gobierno de Paraná no puede pretender intrínsecamente un mayor respeto y más favores que el de Buenos Aires. En ambos lados es la misma raza: servil y aduladora cuando tienen algo que ganar, y altanera cuando lo ha ganado (…) a la que se puede manejar sólo por la vanidad, la esperanza y el temor".