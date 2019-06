El fútbol femenino tiene más historias de lo que pensamos. Antes de los amagues de Estefanía Banini, la rebeldía de Maca Sánchez o las proyecciones de Eliana Stabile en el Mundial de Francia 2019, hubo un grupo de mujeres que llevaron a la Argentina al primer Campeonato del Mundo de su historia. Es cierto que no se trató de una competencia avalada por FIFA, pero al recorrido de esas 16 mujeres le sobró épica. Es que, aquellas chicas (las de una selección invisible que nadie recordaba, una selección fantasma, donde la más joven contaba 17 años y la más grande 29) viajaron a jugar un Campeonato del Mundo sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué tanto? Fueron sin Director Técnico porque el hombre que las dirigía, un tal Harrington del que nadie recuerda su nombre de pila –ahí encontramos otro fantasma–, tuvo unos problemas de papeles para salir del país. Tampoco llevaron botines ("teníamos unos Sacachispas pero cuando llegamos a México nos dijeron que así no se podía jugar –recuerdan–. Lo impedía el reglamento") y las camisetas se desintegraron después del primer lavado.

Ahora, 48 años después de aquella gesta, Betty García (77) hace jueguitos en una canchita de Villa Crespo, como si tuviera que mostrar sus credenciales. Entonces, recuerda el inicio de aquella aventura. "Teníamos un equipo que jugaba exhibiciones por el Interior del país. Ese año llegaron unas americanas a la Argentina a jugar un partido y tuvimos que formar un seleccionado. Y, parece que les gustó tanto lo que hicimos que nos convocaron a jugar el Mundial en México. Después vinieron los mexicanos a jugar un amistoso que ganamos 3 a 2. Ese partido lo dirigió Guillermo Nimo. Era fines de julio y a la semana ya salimos para el DF. Fuimos en tres tandas porque varias de las chicas eran menores y necesitaban un permiso especial", arranca Betty que tiene toda una carrera como futbolista: "Arranqué en el 59. Me fui a probar a All Boys porque me dijeron que había un equipo y no paré más hasta mi retiro, en 1983. Tuve una linda carrera. En 1960 jugué en Nacional de Montevideo. No me pagaban, pero me consiguieron un trabajo en una clínica para que tuviera un sueldo. Fueron tres años, hasta que me volví y empecé a jugar exhibiciones para un manager que organizaba exhibiciones: se llamaba Juan Doce y nos llevó por todo el país. Fue por esos días que llegó la posibilidad del Mundial", rememora la número 9 con un currículum más que frondoso.