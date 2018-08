Pero no está claro si los intereses de los poderes externos serán suficientes para evitar el derramamiento de sangre. Algunos de los grupos rebeldes más extremos pueden no cumplir con las instrucciones turcas. Incluso si Turquía pudiera construir una alianza de rebeldes amigos, esa coalición podría verse obligada a no acatar las órdenes de Ankara si hay otros grupos que la ataquen. Al mismo tiempo, el gobierno sirio tiene poca paciencia para el enfoque diplomático, incluso frente a las dudas de Rusia. El mismo día en que Lavrentyev descartó un ataque importante contra Idlib, el representante del régimen ante la ONU, Bashar Jaafari, dijo que si las conversaciones fracasaban, el ejército sirio avanzaría hacia una victoria. "Cuando se trata de la recuperación de todos los territorios sirios", dijo Jaafari, "no hay compromiso alguno que pueda ser superior".