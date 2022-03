Shakira no quiere casarse con Piqué

El futbolista, Gerard Piqué y la cantante, Shakira, que se conocieron durante la victoria de España en la Copa del Mundo en 2010, llevan saliendo casi 12 años y tienen dos hijos, Sasha y Milan. Pero a pesar de esta alianza, la pareja es de carne y hueso, y de vez en cuando atraviesan crisis.

En esta línea, la artista colombiana, no dudó en contar algunas de las razones por las que se peleaban tanto en una entrevista hace unos días y además, reveló por qué aún no están casados después te tantos años juntos.

La razón de Shakira Como explicó la propia Shakira en el podcast “Strange Planet” de Holly H, “La idea de casarme me asusta. No quiero que deje de verme como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Aparte de eso, a Pique lo que más le molesta de la colombiana es su impuntualidad. “Está cansado de esperar. Porque la hora de Colombia es diferente a la hora catalana, la hora de España. A pesar de que me he vuelto más puntual, el se enfada conmigo porque generalmente llego tarde y él me suele esperar agrego la cantante, dejando ver algunas diferencias que suelen irritar bastante a su novio el jugador español.