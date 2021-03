Cuáles fueron las razones por las por las que Iker Casillas y Sara Carbonero rompieron antes su relación

13/03/2021 SARA CARBONERO E IKER CASILLAS. MADRID, 13 (CHANCE) Este viernes por la noche, Sara Carbonero e Iker Casillas hacían pública su separación a través de un comunicado que emitían en redes sociales. Muchos días de especulación en los medios de comunicación sobre una posible ruptura hasta que los dos protagonistas confirmaban la triste noticia... EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El exportero internacional español Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero dieron a conocer este viernes, a través de un mensaje en redes sociales, su ruptura. “Tanto Iker/Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es un decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, explicaron a través de sus cuentas personales de Instagram.

Si bien los rumores hablaban de una separación ya hace algunos meses la pareja revelo que seguirá, por sus hijos, conviviendo juntos.

Como es habitual en muchas separaciones , la parejas suelen darse un tiempo extra para que sus hijos se acostumbren a la idea de una nueva vida ya con padres separados .

Sara Carbonero esta mañana ha salido de hogar, junto con sus hijos, y se ha dirigido a un sitio precioso, un parque donde se ha celebrado el cumpleaños de algún amigo de sus hijos. Allí, la periodista se ha mostrado de lo más tranquila posible, disfrutando con sus niños y charlando con algunos padres.

Iker Casillas admitió que habían estado algo distanciados: “Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones”.

Hace un mes, Sara Carbonero desmentía a la prensa española los rumores de separación, pero ahora, la realidad sale a la luz , despejando los rumores para transformarlos en realidad. Fue la revista Lecturas la que ofreció algunos detalles de la ruptura del ex futbolista y la periodista. De acuerdo con ese medio el matrimonio decidió de mutuo acuerdo, como confirmó su comunicado, tomar caminos separados por un fuerte desgaste en su relación

Fuentes cercanas a la pareja comentaron: “Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse”.





Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación (IG: ikercasillas)

Como parte de un comunicado la pareja expreso

“El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”.

Carbonero e Iker llevaban 11 años de relación, con aquel recordado beso en el Mundial de Sudáfrica que confirmó el romance ante el mundo. Concretaron su amor, con una boda en secreto el 20 de marzo de 2016 con la única presencia de su hijo Martín, cuando Carbonero estaba embarazada de Lucas.