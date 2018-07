La periodista le preguntó: "¿tiene un deseo especial?". Du respondió de inmediato: "Me gustaría que ella pudiera hablar con más claridad. Durante los últimos años sólo murmura. No entiendo lo que está murmurando. No tengo ni idea de si ella quiere charlar conmigo o quiere regañarme". Mientras señalaba a su esposa con una sonrisa.