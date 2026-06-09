Guillermo Ochoa recuerda la herida del Mundial de Sudáfrica 2010 al ser suplente y revela cómo la convirtió en motivación

(Routers)

A pocos días de iniciar una nueva aventura mundialista, Guillermo Ochoa mira hacia atrás y encuentra una historia repleta de aprendizajes, sacrificios y momentos que moldearon su trayectoria. Entre todos ellos existe uno que sobresale por encima del resto: la amarga experiencia que vivió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando pasó de perfilarse como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana a observar desde la banca el torneo más importante de su carrera hasta ese momento.

Hoy, con cinco Copas del Mundo disputadas y la posibilidad de participar en una sexta edición, el arquero mexicano reconoce que aquel episodio terminó convirtiéndose en uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida profesional.

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Durante la décima entrega de la serie Mundialistas, Ochoa reflexionó sobre el compromiso que mantuvo durante más de dos décadas vistiendo la camiseta nacional y el orgullo que siente por el camino recorrido.

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“Lo he entregado todo, lo he dejado todo en la cancha. Puedo mirar de frente a quien sea. Estoy tranquilo en esa situación porque sé el compromiso que he tenido durante todos estos años con la Selección Mexicana y con mi carrera. Hoy lo más importante es disfrutar este momento, pero también mantener la responsabilidad y el profesionalismo que siempre me han acompañado”, dijo.

El guardameta también compartió cómo le gustaría ser recordado una vez que concluya su ciclo con el combinado nacional.

“Ojalá que cuando piensen en Guillermo Ochoa recuerden a alguien que fue una figura positiva para el deporte y que siempre intentó representar de la mejor manera a su país”, expresó.

Sin embargo, entre todos los recuerdos acumulados durante años de concentraciones, eliminatorias y torneos internacionales, existe una experiencia que sigue ocupando un lugar especial en su memoria: el Mundial celebrado en Sudáfrica.

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En aquella competencia, el entonces entrenador de México, Javier Aguirre, decidió apostar por la experiencia de Óscar Pérez como arquero titular. La determinación dejó a Ochoa fuera del once inicial en un momento en el que muchos esperaban verlo defender la portería nacional.

Lejos de guardar resentimiento, el actual portero considera que aquel golpe deportivo terminó siendo una enseñanza invaluable.

“Durante toda la carrera siempre hay momentos buenos y malos. En ese momento parecía que todo venía bien y de pronto la vida te da un revés. Ahí fue cuando entendí que necesitaba crecer, que necesitaba salir de mi entorno para convertirme en un mejor futbolista y también en una mejor persona. Fue cuando más clara tuve mi intención de irme a Europa y esa decisión me ayudó a prepararme para todo lo que vino después”.

Aquella decepción terminó empujándolo a abandonar su zona de confort. En ese momento era figura del América, pero comprendió que necesitaba enfrentar desafíos distintos para evolucionar profesionalmente.

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Con el paso de los años, Ochoa incluso tuvo la oportunidad de conversar con Aguirre sobre lo sucedido en Sudáfrica. Según explicó, la charla se desarrolló desde el respeto y la comprensión mutua.

“Sí lo he platicado con él. Nos hemos sentado, hemos compartido nuestros puntos de vista, y nada, como dos profesionales. Él en su momento tomó sus decisiones bajo lo que él observaba. Yo hablé de cómo lo viví y cómo lo vi del otro lado. A veces uno puede no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero uno tiene que ser profesional y respetar siempre a la cabeza del grupo”.

Después de aquella experiencia llegó su aventura europea, una decisión que muchos consideraron arriesgada debido a la comodidad y prestigio que ya tenía en el futbol mexicano.

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Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.

“Yo tampoco voy a ocultar nada. En México mi techo estaba con América. Mi cabeza no estaba en otro equipo porque para mí no había más que América. Pero si quería seguir creciendo, buscar nuevas oportunidades y exigirme más, tenía que salir. A veces uno toma decisiones que parecen aventuradas o incluso inconscientes, pero estoy feliz de haberlo hecho. No me arrepiento de nada y volvería a repetir cada paso que di”.

Ese recorrido lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos con mayor experiencia internacional. Pero para muchos aficionados, la imagen más recordada de su carrera sigue siendo la espectacular actuación frente a Brasil en el Mundial de 2014.

“Brasil siempre va a ser un antes y un después en mi carrera a nivel internacional y mundialista. Estábamos jugando en un estadio lleno, rodeados de aficionados brasileños en su propio país, y fue una experiencia que marcó mi trayectoria”.

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Paradójicamente, la historia de éxito que construyó en los Mundiales comenzó con una profunda decepción en Sudáfrica 2010. Aquella suplencia que tanto le dolió terminó convirtiéndose en el impulso que necesitaba para transformarse en uno de los porteros más importantes en la historia del futbol mexicano.