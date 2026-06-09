México Deportes

Guillermo Ochoa recuerda la herida del Mundial de Sudáfrica 2010 al ser suplente y revela cómo la convirtió en motivación

A las puertas de su sexto Mundial, el guardameta habló de uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria con el Tricolor

Guardar
Google icon
(Routers)
(Routers)

A pocos días de iniciar una nueva aventura mundialista, Guillermo Ochoa mira hacia atrás y encuentra una historia repleta de aprendizajes, sacrificios y momentos que moldearon su trayectoria. Entre todos ellos existe uno que sobresale por encima del resto: la amarga experiencia que vivió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando pasó de perfilarse como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana a observar desde la banca el torneo más importante de su carrera hasta ese momento.

Hoy, con cinco Copas del Mundo disputadas y la posibilidad de participar en una sexta edición, el arquero mexicano reconoce que aquel episodio terminó convirtiéndose en uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida profesional.

PUBLICIDAD

Durante la décima entrega de la serie Mundialistas, Ochoa reflexionó sobre el compromiso que mantuvo durante más de dos décadas vistiendo la camiseta nacional y el orgullo que siente por el camino recorrido.

(Routers)
(Routers)
“Lo he entregado todo, lo he dejado todo en la cancha. Puedo mirar de frente a quien sea. Estoy tranquilo en esa situación porque sé el compromiso que he tenido durante todos estos años con la Selección Mexicana y con mi carrera. Hoy lo más importante es disfrutar este momento, pero también mantener la responsabilidad y el profesionalismo que siempre me han acompañado”, dijo.

El guardameta también compartió cómo le gustaría ser recordado una vez que concluya su ciclo con el combinado nacional.

“Ojalá que cuando piensen en Guillermo Ochoa recuerden a alguien que fue una figura positiva para el deporte y que siempre intentó representar de la mejor manera a su país”, expresó.

Sin embargo, entre todos los recuerdos acumulados durante años de concentraciones, eliminatorias y torneos internacionales, existe una experiencia que sigue ocupando un lugar especial en su memoria: el Mundial celebrado en Sudáfrica.

PUBLICIDAD

(Routers)
(Routers)

En aquella competencia, el entonces entrenador de México, Javier Aguirre, decidió apostar por la experiencia de Óscar Pérez como arquero titular. La determinación dejó a Ochoa fuera del once inicial en un momento en el que muchos esperaban verlo defender la portería nacional.

Lejos de guardar resentimiento, el actual portero considera que aquel golpe deportivo terminó siendo una enseñanza invaluable.

“Durante toda la carrera siempre hay momentos buenos y malos. En ese momento parecía que todo venía bien y de pronto la vida te da un revés. Ahí fue cuando entendí que necesitaba crecer, que necesitaba salir de mi entorno para convertirme en un mejor futbolista y también en una mejor persona. Fue cuando más clara tuve mi intención de irme a Europa y esa decisión me ayudó a prepararme para todo lo que vino después”.

Aquella decepción terminó empujándolo a abandonar su zona de confort. En ese momento era figura del América, pero comprendió que necesitaba enfrentar desafíos distintos para evolucionar profesionalmente.

Con el paso de los años, Ochoa incluso tuvo la oportunidad de conversar con Aguirre sobre lo sucedido en Sudáfrica. Según explicó, la charla se desarrolló desde el respeto y la comprensión mutua.

“Sí lo he platicado con él. Nos hemos sentado, hemos compartido nuestros puntos de vista, y nada, como dos profesionales. Él en su momento tomó sus decisiones bajo lo que él observaba. Yo hablé de cómo lo viví y cómo lo vi del otro lado. A veces uno puede no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero uno tiene que ser profesional y respetar siempre a la cabeza del grupo”.

Después de aquella experiencia llegó su aventura europea, una decisión que muchos consideraron arriesgada debido a la comodidad y prestigio que ya tenía en el futbol mexicano.

Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.
Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.
“Yo tampoco voy a ocultar nada. En México mi techo estaba con América. Mi cabeza no estaba en otro equipo porque para mí no había más que América. Pero si quería seguir creciendo, buscar nuevas oportunidades y exigirme más, tenía que salir. A veces uno toma decisiones que parecen aventuradas o incluso inconscientes, pero estoy feliz de haberlo hecho. No me arrepiento de nada y volvería a repetir cada paso que di”.

Ese recorrido lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos con mayor experiencia internacional. Pero para muchos aficionados, la imagen más recordada de su carrera sigue siendo la espectacular actuación frente a Brasil en el Mundial de 2014.

“Brasil siempre va a ser un antes y un después en mi carrera a nivel internacional y mundialista. Estábamos jugando en un estadio lleno, rodeados de aficionados brasileños en su propio país, y fue una experiencia que marcó mi trayectoria”.

Paradójicamente, la historia de éxito que construyó en los Mundiales comenzó con una profunda decepción en Sudáfrica 2010. Aquella suplencia que tanto le dolió terminó convirtiéndose en el impulso que necesitaba para transformarse en uno de los porteros más importantes en la historia del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Guillermo OchoaMundial 2010Sudáfrica 2010Selección MexicanaJavier Aguirremexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Con 16 representantes y seis medallas obtenidas en las primeras dos fechas de la temporada, México buscará mantenerse entre las potencias de la disciplina

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

El mediocampista mexicano de 17 años dio un paso clave en su futuro como futbolista y permanecerá en la Liga MX por un rato más

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

Tras la salida de Efraín Juárez, el ex jugador del Club Universidad Nacional suena para llegar al banquillo auriazul

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

El ex portero del América compartió su experiencia en Europa y explicó por qué considera importante que más mexicanos jueguen en el extranjero

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

Si eres creador de contenido o medio de comunicación, revisa atentamente estas reglas para que no caigas en infracción de los Derechos de Autor

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano

El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

ENTRETENIMIENTO

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

DEPORTES

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos