Paulinho, delantero del Toluca, aparece en la prelista de Portugal para enfrentar a México, reporta medio luso

El atacante podría ser parte del equipo europeo que viajará a México para disputar el duelo amistoso de la próxima Fecha FIFA. REUTERS/Eloisa Sanchez

La próxima reapertura del histórico Estadio Azteca tendrá un duelo internacional como escenario principal. El partido está programado para el sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a su similar de Portugal en un encuentro amistoso que marcará el regreso oficial del recinto tras su proceso de remodelación.

De cara a ese compromiso, un nombre ha comenzado a generar expectativa entre aficionados y medios deportivos. Se trata del delantero portugués Paulinho, quien actualmente milita en el Toluca y podría formar parte del plantel que visite la capital mexicana.

De acuerdo con información publicada por el diario portugués O Jogo, el atacante de los Diablos Rojos aparece dentro de la lista preliminar que maneja el entrenador Roberto Martínez para la próxima convocatoria del combinado europeo.

El medio portugués reportó que el delantero de Toluca estaría en la lista ante México.

“El club mexicano, donde el jugador de 33 años ha militado durante dos temporadas, ya ha recibido la lista preliminar”, mencionó el medio de comunicación.

La posible presencia del atacante en este encuentro generaría un escenario particular, ya que Paulinho milita actualmente en el futbol mexicano y podría disputar el partido en un estadio donde habitualmente juega como visitante durante la temporada de la Liga MX.

En cuanto a su trayectoria con la selección portuguesa, el delantero cuenta con una participación limitada, pero destacada. El atacante ha disputado tres encuentros internacionales y ha marcado dos goles defendiendo la camiseta de su país, todos ellos registrados durante el año 2020.

Paulinho celebra su gol en el triunfo de Toluca ante Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 8 de marzo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Actualmente, el futbolista atraviesa un momento productivo con el conjunto mexiquense. En la campaña 2025/26 suma 25 anotaciones y tres asistencias en un total de 35 partidos disputados con Toluca, cifras que lo mantienen entre los delanteros más efectivos del torneo.

La convocatoria definitiva del equipo portugués será anunciada el próximo 20 de marzo, cuando el técnico Roberto Martínez dé a conocer la lista oficial de jugadores que participarán en la próxima Fecha FIFA. A partir de ese anuncio se confirmará si Paulinho integra el plantel que viajará a México para enfrentar al Tricolor.

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En medio de la expectativa por la convocatoria, otro nombre que concentra la atención de los aficionados es el del delantero Cristiano Ronaldo, cuya participación en el partido aún no está asegurada debido a una lesión que ha generado dudas sobre su disponibilidad para el encuentro.