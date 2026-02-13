Perros robot en el Estadio de Monterrey: esta sería su función

Los robots serán utilizados en la Copa del Mundo. REUTERS/Daniel Becerril

La introducción de perros robot en la vigilancia del Estadio BBVA de Monterrey durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un avance relevante en la gestión de seguridad para eventos masivos en México.

El municipio de Guadalupe, en Nuevo León, se posiciona como referente al apostar por soluciones tecnológicas que buscan resguardar tanto a los asistentes como a los agentes encargados de mantener el orden público.

Este enfoque surge en un contexto de preocupación por la integridad del personal policial. El fallecimiento de elementos en operaciones recientes llevó a las autoridades a explorar alternativas innovadoras que minimicen la exposición de los oficiales en situaciones críticas.

Así, la incorporación de sistemas robóticos responde a la necesidad de fortalecer la protección sin incrementar riesgos humanos, sobre todo ahora que la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca.

Los robots contarán con visión nocturna. REUTERS/Daniel Becerril

Características y función de los robots

El despliegue de los perros robot, integrados a la unidad K9-X, introduce dispositivos equipados con:

Cámaras de alta definición

Visión nocturna

Altavoces para emitir advertencias o instrucciones

Estas herramientas permiten un monitoreo constante y acceso inmediato a información visual en tiempo real desde el centro de mando policial, lo que optimiza la toma de decisiones en escenarios de potencial conflicto.

De acuerdo con el municipio, la inversión fue cercana a dos millones y medio de pesos (145.200 USD), destinada a potenciar las capacidades de intervención en eventos de gran escala.

El material resistente y la flexibilidad de los robots facilitan su desplazamiento en zonas de difícil acceso, lo que sería imprudente o riesgoso para una persona.

Se busca evitar riñas en el estadio. REUTERS/Daniel Becerril

Las autoridades destacan que su uso principal será como primera línea en situaciones de riña, excesos o altercados, especialmente en el interior y los alrededores del estadio.

El alcalde Héctor García subrayó la relevancia de estos equipos para proteger la vida de los agentes y recabar información antes de que intervenga el personal humano.

La estrategia, busca reducir tiempos de respuesta y mejorar la prevención ante posibles incidentes en el marco de los partidos, donde se espera una afluencia masiva de público internacional.

La implementación de los robots forma parte de un plan más amplio que incluye el uso de drones y el fortalecimiento del centro de monitoreo C4 con software avanzado.

El municipio también anunció la elección de Monterrey como base de entrenamiento de la selección de Túnez, lo que refuerza la proyección internacional del dispositivo de seguridad.

La experiencia de Monterrey podría convertirse en modelo para futuros eventos deportivos y espectáculos en la región.

La integración de tecnología robótica en la protección pública abre la puerta a nuevas formas de prevención, donde el objetivo prioritario es reducir riesgos para las personas y elevar la eficacia de la respuesta ante emergencias.

Una familia de aficionados observa el robot. REUTERS/Daniel Becerril