Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Jordi Guerrero subrayó que el análisis interno será determinante para afrontar lo que resta del Clausura 2026

La derrota de Monterrey ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes, correspondiente a fecha 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, dejó un mensaje de autocrítica al interior de Rayados.

Al término del encuentro, Jordi Guerrero, auxiliar técnico de Domenec Torrent, compareció en conferencia de prensa, donde reconoció que el equipo no mostró su mejor versión y señaló que los temas pendientes deberán resolverse internamente conforme avance el torneo.

Perdimos los puntos, tenemos que rehacernos y pensar en eso. Los temas se resolverán en casa, tenemos que trabajar para salir delante de este momento”, expresó Guerrero ante los medios, luego del descalabro frente al conjunto azulcrema.

Un segundo tiempo que inclinó el partido

Durante su análisis en conferencia de prensa, el auxiliar técnico explicó que el desarrollo del encuentro fue distinto entre ambos tiempos. Consideró que Rayados logró competir de forma equilibrada en la primera mitad, pero que el segundo tiempo terminó por marcar la diferencia en el resultado.

La primera parte estuvo igualada, bien situados, en campo contrario. En la segunda parte ajustaron mucho más, tuvimos errores que nos condenaron”, señaló Guerrero, quien añadió que este tipo de escenarios forman parte de la dinámica del futbol.

Cuando uno va para arriba y otro para abajo, es difícil. Cuando veamos los errores, trabajaremos para mejorarlos”, puntualizó.

Djurdjevic debuta como titular

Otro de los temas abordados por Jordi Guerrero en conferencia de prensa fue la participación de Uros Djurdjevic, quien apareció como titular pese a llevar pocos días trabajando con el plantel en El Barrial.

El auxiliar explicó que el delantero entendió con rapidez la idea del cuerpo técnico encabezado por Domenec Torrent, así como las características del futbol mexicano.

Él ha estado dos días haciendo futbol con nosotros, entendió lo que quería el míster, entiende lo que es la liga mexicana, así que se decidió que iniciara”, declaró.

