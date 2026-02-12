Regreso de la NFL a México: Los 49ers de San Francisco jugarían en el Estadio Azteca

Los 49ers serían el equipo elegido para el regreso de la NFL en México. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La NFL confirmó su retorno a México para 2026, donde San Francisco 49ers protagonizaría el esperado regreso de los partidos de temporada regular al país.

La franquicia californiana sería local en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), según información divulgada por el periodista John Sutcliffe.

La definición oficial del rival y la fecha del evento se espera en las próximas semanas, una vez que la NFL anuncie su calendario completo.

El encuentro representa la reactivación de la presencia oficial de la NFL en territorio mexicano tras una pausa de cuatro años, con el añadido de que el estadio capitalino funcionará también como sede de la Copa del Mundo 2026.

El estadio se encuentra en remodelación para la Copa del Mundo 2026 y servirá también para la NFL. (Jovani Pérez)

Un hecho a destacar es la dimensión internacional de la temporada para los 49ers, ya que además del duelo en la Ciudad de México, el equipo también disputará un partido en Melbourne, Australia, frente a Los Angeles Rams como visitante.

Esto permitirá que los 49ers no deban ceder un juego adicional como local en su calendario regular.

La decisión de la NFL responde al objetivo de impulsar el mercado mexicano, uno de los más sólidos para la liga fuera de Estados Unidos, con una afición consolidada y niveles de audiencia destacados a nivel mundial.

Contra quién se podrían enfrentar los 49ers de San Francisco en su visita a México

La lista de posibles rivales reúne a nueve equipos:

Arizona Cardinals

Los Angeles Rams

Seattle Seahawks

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

Según informes, los duelos divisionales como el de los Rams, Seahawks o Cardinals tienen menor probabilidad para México, dado que alguno de esos partidos ya se disputará en Australia.

Este será el tercer partido de temporada regular que los 49ers disputen en la Ciudad de México. La primera ocasión ocurrió en 2005 ante los Cardinals, cuando la liga celebró su primer juego fuera de Estados Unidos y los 49ers cayeron 31-14.

La segunda vez se remonta a 2022, coincidiendo con el último encuentro oficial de la NFL en el país, donde San Francisco superó a Arizona por 38-10 en el Estadio Azteca.

No sería la primera vez que los 49ers vienen a México. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El propio John Sutcliffe, precisó: “San Francisco 49ers, ese es el equipo que jugará en el Azteca-Banorte en esta temporada 2026, lo que anunció el comisionado Goodell. Se los puedo confirmar, hay que recordar que los 49ers juegan en Australia, pero le han echado muchas ganas al mercado mexicano, con rival por definir”, dijo en redes sociales.

El comisionado Roger Goodell oficializó durante la semana del Super Bowl LX el acuerdo multianual que garantiza el regreso de encuentros de temporada regular a México desde 2026.

Esta decisión refuerza la estrategia global de la NFL, que busca consolidar su expansión internacional y aprovechar el renovado Estadio Banorte como recinto de referencia tanto para el fútbol americano como para eventos de alcance mundial.

El acuerdo del regreso de la NFL a México se espera que dure varios años. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports