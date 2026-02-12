México Deportes

Regreso de la NFL a México: Los 49ers de San Francisco jugarían en el Estadio Azteca

El equipo californiano será local en el Estadio Azteca con el rival y la fecha aún por definir en el calendario oficial

Guardar
Los 49ers serían el equipo
Los 49ers serían el equipo elegido para el regreso de la NFL en México. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La NFL confirmó su retorno a México para 2026, donde San Francisco 49ers protagonizaría el esperado regreso de los partidos de temporada regular al país.

La franquicia californiana sería local en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), según información divulgada por el periodista John Sutcliffe.

La definición oficial del rival y la fecha del evento se espera en las próximas semanas, una vez que la NFL anuncie su calendario completo.

El encuentro representa la reactivación de la presencia oficial de la NFL en territorio mexicano tras una pausa de cuatro años, con el añadido de que el estadio capitalino funcionará también como sede de la Copa del Mundo 2026.

El estadio se encuentra en
El estadio se encuentra en remodelación para la Copa del Mundo 2026 y servirá también para la NFL. (Jovani Pérez)

Un hecho a destacar es la dimensión internacional de la temporada para los 49ers, ya que además del duelo en la Ciudad de México, el equipo también disputará un partido en Melbourne, Australia, frente a Los Angeles Rams como visitante.

Esto permitirá que los 49ers no deban ceder un juego adicional como local en su calendario regular.

La decisión de la NFL responde al objetivo de impulsar el mercado mexicano, uno de los más sólidos para la liga fuera de Estados Unidos, con una afición consolidada y niveles de audiencia destacados a nivel mundial.

Contra quién se podrían enfrentar los 49ers de San Francisco en su visita a México

La lista de posibles rivales reúne a nueve equipos:

  • Arizona Cardinals
  • Los Angeles Rams
  • Seattle Seahawks
  • Denver Broncos
  • Las Vegas Raiders
  • Philadelphia Eagles
  • Washington Commanders
  • Miami Dolphins
  • Minnesota Vikings

Según informes, los duelos divisionales como el de los Rams, Seahawks o Cardinals tienen menor probabilidad para México, dado que alguno de esos partidos ya se disputará en Australia.

Este será el tercer partido de temporada regular que los 49ers disputen en la Ciudad de México. La primera ocasión ocurrió en 2005 ante los Cardinals, cuando la liga celebró su primer juego fuera de Estados Unidos y los 49ers cayeron 31-14.

La segunda vez se remonta a 2022, coincidiendo con el último encuentro oficial de la NFL en el país, donde San Francisco superó a Arizona por 38-10 en el Estadio Azteca.

No sería la primera vez
No sería la primera vez que los 49ers vienen a México. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El propio John Sutcliffe, precisó: “San Francisco 49ers, ese es el equipo que jugará en el Azteca-Banorte en esta temporada 2026, lo que anunció el comisionado Goodell. Se los puedo confirmar, hay que recordar que los 49ers juegan en Australia, pero le han echado muchas ganas al mercado mexicano, con rival por definir”, dijo en redes sociales.

El comisionado Roger Goodell oficializó durante la semana del Super Bowl LX el acuerdo multianual que garantiza el regreso de encuentros de temporada regular a México desde 2026.

Esta decisión refuerza la estrategia global de la NFL, que busca consolidar su expansión internacional y aprovechar el renovado Estadio Banorte como recinto de referencia tanto para el fútbol americano como para eventos de alcance mundial.

El acuerdo del regreso de
El acuerdo del regreso de la NFL a México se espera que dure varios años. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Temas Relacionados

NFLSan Francisco 49ersEstadio AztecaEstadio Banortemexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

El estratega insistió en cuestionar públicamente la labor del lateral y atribuyó al jugador parte de los problemas internos que derivaron en su abrupta salida

De Zerbi no olvida a

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

El lateral uruguayo, procedente de Racing Club de Montevideo, llega a la Ciudad de México para afrontar su primer reto internacional

Thiago Espinosa ya está en

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

El regreso de las Grandes Ligas a la pantalla nacional llegará con más de 70 juegos, incluida la Serie Mundial y partidos clave del Clásico Mundial de Béisbol

Partidos de la Major League

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

El exjugador de la Selección Mexicana, Chivas y Cruz Azul se casó en una discreta ceremonia civil acompañado por un reducido grupo de allegados

Marco Fabián se casó en

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

La construcción de un nuevo estadio para el conjunto cementero está en incógnita y sigue sumando años sin tener un recinto propio

Cuántos años de vida profesional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres miembros del

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Localizan cadáveres en una camioneta abandonada en Navolato, Sinaloa

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: esta es la lista

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Arranca preventa de boletos para el estreno de ‘Scream 7’ en México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

DEPORTES

Geo González, cronista de TUDN

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?