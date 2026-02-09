Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Así es el Cadillac de Fórmula 1

La presentación oficial del monoplaza de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 se realizó durante el Super Bowl LX, lo que marca el debut de la escudería estadounidense en la categoría. El equipo estará encabezado por Sergio Checo Pérez, quien regresa tras dos temporadas de ausencia, y Valtteri Bottas, piloto finlandés de amplia trayectoria.

El anuncio fue emitido en el último cuarto del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, aprovechando un momento de alta audiencia a nivel mundial. De manera simultánea, la marca organizó una activación especial en Times Square, Nueva York, donde el público pudo ver el monoplaza a través de una estructura de cristales translúcidos.

El monoplaza de Checo Pérez destaca por un diseño monocromático en negro y blanco, con un costado de cada color. Los acabados metálicos y plateados aportan un aspecto futurista, mientras que el icónico logo de Cadillac aparece en las laterales. El vehículo lleva el número 11, utilizado por Pérez en honor a su ídolo Iván Zamorano, detalle que lo distingue dentro de la parrilla.

(X / @Cadillac_F1)

El modelo incorpora el apoyo de patrocinadores como TWG, Claro, Jim Beam e IFS, cuyos nombres se integran al diseño del chasis. Los neumáticos Pirelli P Zero cuentan con rines de disco cerrado en blanco, lo que mejora la aerodinámica y el estilo visual del auto.

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 este 2026

En lo deportivo, el equipo celebra el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ahora como figura central del nuevo proyecto. Valtteri Bottas se suma con su experiencia, formando un dúo que respalda las aspiraciones de la escudería para sorprender en su primera temporada.

Como parte de la campaña, el comercial incluyó el histórico discurso de John F. Kennedy sobre la llegada a la Luna, reforzando la imagen visionaria de Cadillac y su ambición de transformar la manera de competir en la Fórmula 1. Esta estrategia resalta el carácter “100 por ciento estadounidense” y el deseo de la marca de diferenciarse en la parrilla.

Así es el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac en su regreso a la F1 (X/ @SChecoPerez)

Cadillac ya había mostrado algunos detalles del chasis en pruebas previas, pero esta presentación reveló, por primera vez, el diseño definitivo y la nómina completa de patrocinadores. Los pilotos realizarán entrenamientos oficiales en Sakhir, Bahrein, entre el 10 y el 13 y del 18 al 20 de febrero de 2026, como preparación previa al inicio de temporada.

¿Cuándo debuta Cadillac en la Fórmula 1?

El debut en la competición está programado para el 8 de marzo de 2026 en Melbourne, Australia, donde Cadillac buscará dejar huella desde su primer Gran Premio. Con esta apuesta, la marca reafirma su compromiso de mirar hacia el futuro y revolucionar la Fórmula 1 con una propuesta audaz e innovadora.