¿Messi y Cristiano disputarían un partido en el Estadio Azteca en menos de 15 días? Esto se sabe hasta ahora

Un hipotético cruce entre América e Inter de Miami en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup abre la posibilidad de ver a Messi en Ciudad de México

Inter de Miami y América
Inter de Miami y América podrían enfrentarse en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. (Infobae México: Jovani Pérez)

México y Portugal se enfrentarán el próximo 28 de marzo en un amistoso para la reinauguración del Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte.

El duelo ha despertado interés entre la afición mexicana por la posibilidad de ver en vivo a uno de los mejores jugadores en la historia del futbol como Cristiano Ronaldo.

Tras el sorteo de los cruces en la CONCACAF Champions Cup, ha comenzado a sonar en las últimas horas que Inter de Miami y América se enfrentarían en unos hipotéticos cuartos de final, apenas dos semanas después del amistoso de Portugal en la capital mexicama, lo cual representaría tener la oportunidad de tener tanto a Messi como Cristiano en menos de 15 días.

El dilema si Messi enfrenta al América

En caso de que ambos
En caso de que ambos equipos se crucen en cuartos de final, la sede quedaría por confirmar. (Sam Navarro-Imagn Images)

En el caso de que Inter de Miami y América se enfrenten en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, el juego no necesariamente se jugaría en el Estadio Banorte.

Según el comentarista de Fox Sports, Raúl “El Pollo” Ortiz, la FIFA tomaría control del recinto por reglamento, semanas antes del comienzo de la Copa del Mundo, ya que el juego estaría pactado para disputarse entre el 7 y 16 de abril.

“Habrá algo que seguramente se intentará mover. Ojalá califiquen ambos y se juegue en el Estadio Azteca, ya que la presencia de Messi implica un tema de seguridad que difícilmente el Estadio Ciudad de los Deportes pueda garantizar”, aseguró Ortiz para la Última Palabra.

Cuántas veces ha jugado Messi en México

El astro argentino solamente ha
El astro argentino solamente ha disputado un partido oficial en territorio mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)

Lionel Messi ha disputado tres partidos en México, pero solamente uno de ellos fue oficial. La primera ocasión del astro argentino en el país fue en 2011 cuando fue parte de un juego de exhibición, el cual enfrentó a futbolistas en activo y retirados en el Estadio Azul.

Posteriormente, en 2015, la leyenda del Barcelona visitó el Estadio Andrés Manuel Quintana Roo para un partido benéfico de recaudación de fondos.

Su único partido oficial en territorio mexicano fue para disputar los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024, donde el Inter de Miami se enfrentó a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. En este duelo, el equipo mexicano se impuso al estadounidense por un marcador global de 5-1.

Polémica en la venta de boletos para el México vs Portugal

Denuncias por parte de los
Denuncias por parte de los usuarios que buscaban adquirir entradas para el partido. (Ilustración: Jesús Aviles)

Fanki, la plataforma oficial de venta de boletos para México vs. Portugal, colapsó tanto en la preventa como en venta general, generando indignación entre los aficionados que buscaban adquirir una entrada.

Las filas virtuales mostraban entre 54-55 mil personas delante, pero tras 55 minutos a 1 hora de espera, el sitio marcaba error con una imagen de balón: “servicio no restablecido”, obligando a reiniciar el proceso sin llegar a compra.

Los usuarios denunciaron estos hechos públicamente como un fila falsa y la presencia de accesos trampa que nunca liberaban boletos, sumado a diversos reportes de fraudes.

PROFECO intervino de inmediato con un comunicado en X: “Instamos a Fanki a brindar información precisa, oportuna y veraz a los aficionados. Exigimos transparencia sobre la caída y establecer comunicación directa en su sitio web”.

