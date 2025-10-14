Isaac del Toro es nombrado como el tercer mejor ciclista del mundo en 2025 en el ranking de la UCI

El 'Torito' ya es reconocido por sus grandes hazañas dentro de las pistas de todo el mundo.

Isaac del Toro, el joven mexicano de 21 años originario de Ensenada, Baja California, alcanzó el tercer lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) marcando su mejor año en la disciplina y convirtiéndose en una de las más grandes promesas para el deporte de nuestro país.

Con 5.314 puntos tras una temporada de actuaciones destacadas, Del Toro se posiciona solo detrás de Tadej Pogacar, su compañero de equipo en el UAE Team Emirates, y del danés Jonas Vingegaard, ambos ganadores del Tour de Francia y la Vuelta a España. La diferencia con Vingegaard es de apenas 650 unidades, mientras que Pogacar lidera la clasificación con 11.680 puntos.

El ascenso de Del Toro se consolidó tras obtener el quinto lugar en el Giro de Lombardía, resultado que le permitió superar a corredores experimentados, incluido su compañero de equipo Joao Almeida. La temporada ha sido especialmente exitosa para el mexicano, quien sumó 15 victorias, una cifra histórica que lo coloca entre los ciclistas más prolíficos del pelotón internacional y como el pedalista mexicano más exitoso de las últimas décadas.

El pedalista mexicano concluyó una campaña excepcional con destacadas actuaciones en clásicas italianas.

Una temporada de ensueño para el mexicano

Entre los resultados más relevantes de Del Toro en la temporada destacan el segundo lugar en el Giro de Italia y los triunfos en el Tour de Austria, la Vuelta a Burgos, Milán-Turín, Gran Piemonte y el Giro de Emilia. Estos éxitos han elevado su perfil en el circuito profesional y han demostrado su capacidad para competir al más alto nivel frente a los mejores del mundo. El ex ciclista profesional Tom Danielson analizó su desempeño y afirmó: “Isaac tiene mucho futuro. Su crecimiento ha sido muy rápido y compite a la par de ciclistas como Pogacar. Esta temporada ha corrido sin parar y eso no es fácil para un joven de 21 años”. Danielson añadió: “Puedes esperar que pronto esté en los podios de los monumentos de montaña”.

El UAE Team Emirates ha sido fundamental en el desarrollo de Del Toro. Integrado en una escuadra que cuenta con campeones mundiales como Pogacar, el mexicano ha tenido acceso a tecnología de vanguardia en bicicletas y nutrición, así como a estrategias de equipo de primer nivel. El apoyo de ciclistas experimentados y el aprendizaje de tácticas avanzadas han acelerado su adaptación y crecimiento en el exigente entorno del ciclismo profesional europeo.

El impacto de Del Toro trasciende los resultados individuales. Su irrupción en la élite ha generado un efecto inspirador en el ciclismo mexicano y latinoamericano, regiones donde la disciplina ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. La presencia de un ciclista latinoamericano en los primeros puestos del ranking mundial representa una motivación para las nuevas generaciones y refuerza la proyección internacional del deporte en la región.

Los sprints finales son los que le han llevado a consolidarse como uno de los mejores cerradores.

Con la temporada europea ya finalizada, Del Toro contempla la posibilidad de participar en el Campeonato Nacional de México, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en su ciudad natal, Ensenada. Esta competencia podría ofrecerle la oportunidad de compartir sus logros recientes con la afición local y consolidar aún más su vínculo con el ciclismo nacional.

La corta trayectoria de Isaac del Toro, marcada por su constancia y resultados, se ha convertido en un referente para jóvenes ciclistas de México y Latinoamérica, quienes ven en su ejemplo la posibilidad real de alcanzar la cima del deporte internacional.