México Deportes

Isaac del Toro es nombrado como el tercer mejor ciclista del mundo en 2025 en el ranking de la UCI

El joven bajacaliforniano se ha ganado el respeto de la comunidad de ciclistas gracias a su gran desempeño durante la actual temporada

Por Mariana Campos

Guardar
El 'Torito' ya es reconocido
El 'Torito' ya es reconocido por sus grandes hazañas dentro de las pistas de todo el mundo.

Isaac del Toro, el joven mexicano de 21 años originario de Ensenada, Baja California, alcanzó el tercer lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) marcando su mejor año en la disciplina y convirtiéndose en una de las más grandes promesas para el deporte de nuestro país.

Con 5.314 puntos tras una temporada de actuaciones destacadas, Del Toro se posiciona solo detrás de Tadej Pogacar, su compañero de equipo en el UAE Team Emirates, y del danés Jonas Vingegaard, ambos ganadores del Tour de Francia y la Vuelta a España. La diferencia con Vingegaard es de apenas 650 unidades, mientras que Pogacar lidera la clasificación con 11.680 puntos.

El ascenso de Del Toro se consolidó tras obtener el quinto lugar en el Giro de Lombardía, resultado que le permitió superar a corredores experimentados, incluido su compañero de equipo Joao Almeida. La temporada ha sido especialmente exitosa para el mexicano, quien sumó 15 victorias, una cifra histórica que lo coloca entre los ciclistas más prolíficos del pelotón internacional y como el pedalista mexicano más exitoso de las últimas décadas.

El pedalista mexicano concluyó una
El pedalista mexicano concluyó una campaña excepcional con destacadas actuaciones en clásicas italianas.

Una temporada de ensueño para el mexicano

Entre los resultados más relevantes de Del Toro en la temporada destacan el segundo lugar en el Giro de Italia y los triunfos en el Tour de Austria, la Vuelta a Burgos, Milán-Turín, Gran Piemonte y el Giro de Emilia. Estos éxitos han elevado su perfil en el circuito profesional y han demostrado su capacidad para competir al más alto nivel frente a los mejores del mundo. El ex ciclista profesional Tom Danielson analizó su desempeño y afirmó: “Isaac tiene mucho futuro. Su crecimiento ha sido muy rápido y compite a la par de ciclistas como Pogacar. Esta temporada ha corrido sin parar y eso no es fácil para un joven de 21 años”. Danielson añadió: “Puedes esperar que pronto esté en los podios de los monumentos de montaña”.

El UAE Team Emirates ha sido fundamental en el desarrollo de Del Toro. Integrado en una escuadra que cuenta con campeones mundiales como Pogacar, el mexicano ha tenido acceso a tecnología de vanguardia en bicicletas y nutrición, así como a estrategias de equipo de primer nivel. El apoyo de ciclistas experimentados y el aprendizaje de tácticas avanzadas han acelerado su adaptación y crecimiento en el exigente entorno del ciclismo profesional europeo.

El impacto de Del Toro trasciende los resultados individuales. Su irrupción en la élite ha generado un efecto inspirador en el ciclismo mexicano y latinoamericano, regiones donde la disciplina ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. La presencia de un ciclista latinoamericano en los primeros puestos del ranking mundial representa una motivación para las nuevas generaciones y refuerza la proyección internacional del deporte en la región.

Los sprints finales son los
Los sprints finales son los que le han llevado a consolidarse como uno de los mejores cerradores.

Con la temporada europea ya finalizada, Del Toro contempla la posibilidad de participar en el Campeonato Nacional de México, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en su ciudad natal, Ensenada. Esta competencia podría ofrecerle la oportunidad de compartir sus logros recientes con la afición local y consolidar aún más su vínculo con el ciclismo nacional.

La corta trayectoria de Isaac del Toro, marcada por su constancia y resultados, se ha convertido en un referente para jóvenes ciclistas de México y Latinoamérica, quienes ven en su ejemplo la posibilidad real de alcanzar la cima del deporte internacional.

Temas Relacionados

Isaac del ToroCiclismo profesionalUAE Team EmiratesRanking mundial UCICiclismo mexicanomexico-deportes

Más Noticias

CMLL anuncia función única de luchadoras con el Campeonato Universal de Amazonas 2025 y Mundial Femenil en juego

Gladiadoras mexicanas y extranjeras protagonizarán combates históricos por títulos importantes de diferente división

CMLL anuncia función única de

¿Ochoa o Corona? Ricardo La Volpe y Daniel Guzmán desatan debate por definir al mejor arquero de México

Durante años los fanáticos del fútbol azteca han expuesto sus argumentos defendiendo a cada uno, pero estos dos expertos revelaron quién de los dos mostró mejor cosas durante su carrera

¿Ochoa o Corona? Ricardo La

Mercedes Moné lanza amenaza a Persephone previo a su lucha por titulo mundial femenil del CMLL: “No tienes oportunidad ante mí”

Tras ganar el Campeonato Universal de Amazonas 2024, Persephone buscará destronar a la “CEO” en la Arena México

Mercedes Moné lanza amenaza a

México vs Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de cara al Mundial 2026

El Tricolor se enfrenta a Ecuador luego de su dura derrota ante Colombia en otro duelo amistoso disputado en Estados Unidos

México vs Ecuador: cuándo, a

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balaceras y ataque con explosivos

Balaceras y ataque con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Familias de Durango exigen acelerar investigaciones por desapariciones en el sur de Sinaloa | VIDEO

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Fiscalía de CDMX confirma muerte del abogado David Cohen tras sufrir ataque armado en Ciudad Judicial

Cárteles mexicanos se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania para aprender tácticas de guerra con drones

ENTRETENIMIENTO

Reviven comentarios de Daniel Bisogno

Reviven comentarios de Daniel Bisogno contra La Casa de los Famosos tras estreno de La Granja VIP: “Porquería”

Alejandra Guzmán reaparece tras operación de emergencia en la columna y manda contundente mensaje

David Cohen, abogado asesinado en CDMX, tenía casos activos de Anahí, revela Ana María Alvarado

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez que él asegura extrañar durante La Granja VIP?

Qué significa la frase ‘Descuido Venga La Alegría’, viral tras momento íntimo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

DEPORTES

CMLL anuncia función única de

CMLL anuncia función única de luchadoras con el Campeonato Universal de Amazonas 2025 y Mundial Femenil en juego

¿Ochoa o Corona? Ricardo La Volpe y Daniel Guzmán desatan debate por definir al mejor arquero de México

Mercedes Moné lanza amenaza a Persephone previo a su lucha por titulo mundial femenil del CMLL: “No tienes oportunidad ante mí”

México vs Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia