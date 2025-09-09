México Deportes

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate

Dos campeones absolutos se miden en un duelo que desafía límites físicos y tácticos

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial proyecta una
La Inteligencia Artificial proyecta una victoria de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford en Las Vegas. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

El esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford ha captado la atención mundial por enfrentar a dos campeones indiscutidos en un duelo que trasciende divisiones.

Mientras los expertos debaten sobre estilos, potencia y estrategia, una Inteligencia Artificial ha proyectado el posible desenlace del combate con base en estadísticas históricas, simulaciones avanzadas y patrones de rendimiento.

Según el modelo analítico de Copilot, el favorito para llevarse la victoria es Canelo Álvarez, quien posee una ventaja significativa en peso natural, experiencia en la categoría supermediana (168 libras) y resistencia comprobada en combates de alto nivel.

Crawford, por su parte, deberá subir dos divisiones desde su zona de confort, lo que representa un desafío físico considerable.

El modelo Copilot otorga un
El modelo Copilot otorga un 64.5% de probabilidades de triunfo a Canelo Álvarez, frente al 35.5% de Crawford. (X/ @DAZNBoxing)

La Inteligencia Artificial considera que la potencia de golpeo al cuerpo, el control del ritmo y la capacidad de adaptación táctica de Álvarez son factores decisivos.

En simulaciones basadas en datos de CompuBox y registros oficiales, el mexicano supera a Crawford en volumen de golpes conectados al torso y en absorción de castigo sin pérdida de rendimiento.

Aunque el estadounidense destaca por su velocidad, precisión y versatilidad capaz de cambiar de guardia y ajustar su estilo sobre la marcha, el algoritmo predice que la diferencia de peso y resistencia será determinante en los últimos asaltos.

En términos de probabilidad, Copilot estima que Canelo Álvarez tiene un 64.5% de posibilidades de ganar, mientras que Terence Crawford se queda con un 35.5%, según proyecciones basadas en momios internacionales y simulaciones de combate.

El resultado más probable sería una victoria por decisión dividida para el mexicano, sin caídas durante la pelea, pero con dominio progresivo desde el segundo tercio del combate.

La diferencia de peso y
La diferencia de peso y experiencia en la división supermediana favorece a Canelo Álvarez, según simulaciones avanzadas.

La Inteligencia Artificial también pondera el historial reciente de ambos púgiles. Álvarez llega con seis victorias consecutivas desde su derrota ante Dmitry Bivol, mientras que Crawford mantiene un invicto de 41 peleas, con 31 nocauts.

Sin embargo, el salto de peso y la falta de experiencia en la división supermediana podrían limitar su efectividad frente a un rival que ha demostrado solidez física y mental en ese terreno.

Aunque la técnica de Crawford es superior en velocidad y esquiva, la IA concluye que el desgaste acumulativo favorece a Canelo Álvarez, quien impone su ritmo y aprovecha cada espacio para conectar golpes al cuerpo. En un combate de doce asaltos, esa constancia podría inclinar la balanza.

La predicción de Copilot no es definitiva, pero ofrece una lectura estratégica basada en datos objetivos. El sábado, en Las Vegas, se sabrá si la estadística se convierte en realidad o si Crawford logra desafiar los pronósticos y hacer historia.

