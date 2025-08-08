La Inteligencia Artificial Copilot predice una victoria contundente del América sobre Querétaro en la jornada 4 del Apertura 2025. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo que, según la Inteligencia Artificial Copilot, tiene un claro favorito: el Club América.

El enfrentamiento ante Querétaro, programado para este sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes, promete emociones, pero también una tendencia estadística contundente que inclina la balanza hacia las Águilas.

Copilot, una IA especializada en análisis deportivo, ha procesado datos de rendimiento, historial de enfrentamientos, tendencias de juego y momios de apuestas para ofrecer una predicción precisa.

El resultado más probable, según este modelo, es una victoria por 3-0 a favor del América, con dominio desde el primer tiempo y sin goles en contra.

El conjunto azulcrema suma cinco puntos en tres partidos, producto de una victoria y dos empates. En su último encuentro, venció 3-1 a Xolos con destacada actuación de José Zúñiga, quien se perfila como uno de los posibles goleadores ante Querétaro.

América llega invicto y con una defensa sólida, mientras Querétaro es el único equipo sin puntos en el torneo. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

La IA destaca que América ha anotado primero en cuatro de sus últimos cinco partidos y ha mantenido una defensa sólida, permitiendo solo tres goles en lo que va del torneo. Además, ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos contra Querétaro, incluyendo un 3-1 en julio de 2024 y un 2-0 en enero de 2024.

Por el contrario, Querétaro llega como el único equipo sin unidades en el torneo. Ha perdido sus tres partidos, anotando solo un gol y recibiendo seis.

La Inteligencia Artificial señala que el equipo ha recibido el primer gol en seis de sus últimos siete encuentros y ha perdido ocho de sus últimos nueve compromisos oficiales.

Aunque Lucas Rodríguez y Eduardo Armenta son los jugadores más destacados del plantel, su impacto ofensivo ha sido limitado. La IA estima que Querétaro tiene apenas un 8% de probabilidad de ganar este partido.

Copilot concluye que el marcador más probable es América 3–0 Querétaro, con goles de Zúñiga y Martín, y una actuación dominante desde el arranque.

La IA otorga solo un 8% de probabilidad de triunfo a Querétaro, que ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos oficiales. Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images

También anticipa que Querétaro no logrará anotar y que el partido tendrá menos de 2.5 goles en total.

Este análisis, respaldado por datos y tendencias, ofrece una visión clara para aficionados, apostadores y periodistas deportivos. La Inteligencia Artificial sigue demostrando su capacidad para anticipar resultados con precisión, convirtiéndose en una herramienta clave para el periodismo deportivo moderno.

El partido será el sábado 9 de julio, en punto de las 19 horas en el estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país.