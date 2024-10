David Faitelson pide disculpas por comparar a la FMF con la Gestapo en el partido de la Selección Mexicana

Faitelson arropó a Andrés Vaca haciendo un comentario comparando a la FMF con la famosa división de la Alemania Nazi. (TUDN)

La situación entre los medios de comunicación y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se encuentra más tensa que nunca. Así lo dejó ver el narrador de TUDN, David Faitelson, quien durante el partido de la Selección Mexicana vs Valencia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc aseguró que el organismo era muy parecido a la Gestapo.

El comentario surgió luego de que su compañero de transmisión, Andrés Vaca, denunciara abiertamente que había sido víctima de una serie de ‘amenazas’ por parte de gente proveniente de la institución que regula el fútbol mexicano al ser uno de los más grandes críticos del Tri en los últimos meses.

“Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y luego van y tocan puertas y dicen que Vaca no narre más y que por favor no digas las cosas que diga... Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha. No les gusta lo que decimos Faitelson y luego van con sus quejitas. Que se ahorren sus mensajes que mandan con terceros”, externó.

Ante ello, el propio Faitelson no se quedó callado: “o sea que casi, casi hay una Gestapo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Alguien que está buscando al interior trabajar futbolísticamente para mejorar, porque este fútbol mexicano lo de hoy es vergonzoso también. Pues que se quejen, que sigan quejándose”. Estas palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales ya que atacaron directamente al órgano que maneja a la selección.

Las críticas del periodista de Televisa habrían causado malestar entre los altos mandos del equipo azteca.

¿Fue una crítica inapropiada?

Luego de que las redes sociales convirtieran en tendencia sus palabras, el periodista de Televisa Deportes habría analizado sus palabras y, por medio de su cuenta oficial de Twitter, ahora X, decidió respaldar a su compañero, pero también corregir uno de sus comentarios ya que considera que no debió haberse expresado de esa manera.

“Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo @Andres_Vaca_ ..No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión así sea en algo tan banal y trivial como el futbol…

Y, también, quiero externar que, durante la transmisión del juego de la selección mexicana, cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la “FMF y la Gestapo”.

Ofrezco mis sinceras disculpas a la @FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones…”, puntualizó.

A pocas horas del partido, el comentarista pidió una disculpa en redes sociales. (TW David Faitelson)

Usuarios reaccionan a la narración

Queda claro que David Faitelson no es uno de los comunicadores deportivos más queridos en nuestro país, pero pese a ello, en esta ocasión varios internautas indicaron que, con todo y las disculpas de último momento, en realidad estaban totalmente de acuerdo con la crítica que hizo en compañía de Andrés Vaca y que debería sostener sus palabras pese a lo que diga la FMF. Comentarios que los apoyaban se hicieron presentes:

“La selección mexicana ya no gusta, no ilusiona, le falta gol y un capitán en la cancha que los motive. La Selección está estancada”.

“Adecuado y correcto no deben de limitarse en su libertad de expresión la libertad de expresión es libre y todos podemos decir lo que pensamos y sentimos sea hablando de deportes o de cualquier tema en general”.

“ Pues Andrés Vaca dijo la neta y hasta te vi un poco sorprendido de eso. Mi apoyo y respeto a Andrés Vaca creo que es lo que esperamos los espectadores crítica dura ”.

“Grandes malos manejos que ha tenido la federación mexicana de fútbol en el manejo de la selección nacional priorizando todo lo económico el lugar de lo deportivo debiendo manejarse de manera bien establecida y acompañada y correctamente acompañado de buenos resultados”.

“Disculpas? Dijiste la verdad, dijiste lo que sentías en el momento, lo que sentimos muchos aficionados al ver estos resultados mediocres, donde los federativos ya no ven una SELECCIÓN, solo ven un NEGOCIO”.

“Ese fue el problema, el hablar y criticar los intereses económicos de una selección nacional de fútbol que sabe generar dinero sin ofrecer espectáculo para el aficionado. Creo que tocó fibras muy sensibles incluyendo las de su patrón y de ahí se desprende la disculpa”.