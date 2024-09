El Hijo del Santo explota contra la CMLL y la Triple A antes de su despedida: “Me humillaron”

EL hIJo del Santo aseguró que jamás lo volverán a ver en AAA y en el CMLL.

El icónico luchador El Hijo del Santo está listo para iniciar su gira de despedida denominada ‘Todo por el Todo’, la cual recorrerá varias ciudades de México y Estados Unidos. Sin embargo, antes de dar inicio a esta serie de eventos, el enmascarado de plata arremetió contra las dos empresas más importantes de la lucha libre mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la Triple A.

En una reciente entrevista con el creador de contenido ‘El Planchitas’ para el diario deportivo Récord, el luchador de 61 años expresó su disgusto hacia ambas organizaciones.

“Imposible, no creo que sea”, fue su respuesta cuando le preguntaron sobre la posibilidad de regresar a luchar en alguna de las dos empresas. Según El Hijo del Santo, su relación con el CMLL y Triple A es prácticamente inexistente debido a conflictos pasados que, según él, lo llevaron a ser humillado y vetado por ambas compañías.

(Foto: Gettyimages)

“Yo tengo algo que se llama dignidad. A mí ambas empresas me cerraron las puertas, me humillaron, en el sentido de vetarme y me echaron a la calle, literalmente me dijeron ‘aquí no eres bienvenido’ y tú no sabes lo que yo viví en mi interior, como ser humano”, comentó El Hijo del Santo, refiriéndose al trato que recibió por parte de las dos principales organizaciones de lucha libre en México.

El luchador también criticó a la Triple A, afirmando que dejó la empresa porque no estaba de acuerdo con la manera en la que se llevaban a cabo las luchas. “Por ejemplo, yo me fui de Triple A porque no me gustaba luchar con mujeres, contra los luchadores pequeñitos y porque no me pagaban”, señaló.

El trofeo que se adueño el CMLL, según el Hijo del Santo.

Sobre el CMLL, el Hijo del Santo relató una de las experiencias que más lo marcaron. Según él, la empresa le robó el torneo de la Leyenda de Plata, un evento que creó en honor a su padre, El Santo. “En el Consejo el problema fue que reclamé porque me robaron la Leyenda de Plata… fue un torneo que yo inventé, que a mí se me ocurrió para homenajear a mi padre y ellos (CMLL) a espaldas mías lo registraron”, mencionó.

La última lucha del Hijo del Santo está programada para el 22 de septiembre en la Arena CDMX, donde se llevará a cabo su evento de despedida como parte de la gira ‘Todo por el Todo’.

A continuación, te dejamos algunas fechas confirmadas donde el Hijo del Santo se presentará para despedirse de sus fans.

22 de Septiembre Arena CDMX Ciudad de México

05 de Octubre Palenque de León León, Guanajuato

13 de Octubre Arena de Monterrey Monterrey, Nuevo León

01 y 02 de Noviembre York Hall Londres, Inglaterra

09 de Noviembre Arena CCU Puebla, Puebla

10 de Noviembre Arena Veracruz Veracruz, Veracruz

24 de Noviembre Arena GDL Guadalajara, Jalisco

08 de Diciembre Foro GNP Mérida, Yucatán

02 de Marzo USBI Xalapa, Veracruz