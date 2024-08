AMLO respalda la labor de Ana Guevara en Conade ante críticas y cuestionamientos

López Obrador felicitó a Ana Gabriela Guevara y a los atletas por la cosecha de medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 (FOTO: Moisés Pablo /Cuartoscuro.com)

Días después de que Ana Gabriela Guevara fue señalada por su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció al respecto y respaldó a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Así lo dio a conocer desde el Palacio Nacional.

Durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que viajará a los Juegos Paralímpicos de París 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre las críticas que se han emitido en torno a la exvelocista en los últimos días. En su pronunciamiento, mostró empatía y aseguró tener la medalla de oro en cuestionamientos.

“Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara porque últimamente no, ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Miren cómo estamos de contentos de felices. Entonces, adelante, Ana. Te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo”, dijo ante los asistentes al acto en el Palacio Nacional.

Ana Gabriela Guevara defendió su gestión en CONADE tras resultados obtenidos en París 2024 (X/ @CONADE)

Y es que con la llegada de los Juegos Olímpicos de París 2024, la función de Ana Guevara comenzó a asumir relevancia ante la opinión pública por los señalamientos que ha tenido a lo largo de su administración.

Desde la polémica por la supuesta deuda con un hotel de cinco estrellas en París por las habitaciones que la titular de la Conade habría reservado, pasando por su presencia en un restaurante de la capital francesa y su presencia en la clase bussines durante su regreso a México, hubo cuestionamientos sobre los gastos que llegó a realizar en tierras olímpicas.

Al respecto, y durante una conferencia de prensa convocada el pasado miércoles 14 de agosto de 2024, en la cual dio a conocer los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en los Juegos Olímpicos de París 2024, aprovechó para responder a las críticas. En el acto, con un contundente mensaje, explicó el origen de sus gastos.

La directora de la CONADE no se temió en responder a quienes la cuestionan por su trabajo con el deporte mexicano Crédito: YouTube/ CONADEMX

“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi ching*da gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano lo puedo gastar como yo quiera”, dio a conocer en parte de su discurso.

De igual manera, aprovechó para destacar el papel realizado por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos para decirse satisfecha y agradecer a las personas que integran su equipo, aunque también aseguró que su parte competitiva “no finaliza, entre más me ching*n más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo”, en el mensaje.

AMLO pide a la delegación paralímpica mexicana no presionarse por obtener medallas en París

Durante su mensaje, el cual fue escuchado por parte de los 67 atletas que integrarán la delegación de atletas que participarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las y los deportistas no presionarse por obtener medallas en la competencia, pues confió en que conseguirá buenos resultados.

Ana Guevara fue captada en un restaurante de París durante los Juegos Olímpicos 2024 (X/ @ChumelTorres)

“Confiamos en ustedes porque siempre dan todo por el deporte, para superarse en lo personal y en lo familiar. Les deseamos de manera sincera que les vaya bien y que den todo, que no quede en ustedes ganar o perder”, mencionó López Obrador en el acto donde abanderó al velocista de silla de Ruedas, Salvador Hernández.

En tanto, Ana Guevara adelantó que los atletas mexicanos tendrán una actuación “decorosa”, pues dijo:

“Más de 300 medallas han escrito historia y nos han hecho enaltecer a México, vibrar y soñar lo que somos, una nación que anhela estar en los mejores lugares. Para México ustedes siempre son referentes”.