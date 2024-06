Chucky Lozano aceptó que le dolió no ser convocado para la Copa América

Chucky Lozano aceptó que le dolió quedar fuera de la Copa América Foto: Cuartoscuro

A pocos días de que arranque la Copa América, una de las grandes ausencias de la selección mexicana es la de Hirving Chucky Lozano, el ahora delantero de San Diego FC no fue convocado para los partidos de preparación ni para el torneo de la Conmebol.

Entre los analistas deportivos se cuestionó la decisión de Jaime Lozano, pues no llevó a algún jugador experimentado para el ataque del Tricolor, pero otros más hablaron de un supuesto mal entendido con Lozano luego de que el jugador habría criticado el planteamiento táctico en la derrota ante Estados Unidos en Nations League.

Pero, en medio de todos estos señalamientos, el Chucky se animó a compartir el sentimiento que le generó el no haber ido a la Copa América. A pesar de que se mostró dispuesto a ir con el Tri, Jimmy no lo consideró, situación que sí le dolió al canterano de Pachuca.

En una reciente entrevista con Gibran Araige para TUDN, Lozano confesó el sentimiento que le generó no haber sido llamado para la Copa América, no ocultó el dolor que sintió al estar fuera de los convocados del Tricolor.

seleccion mexicana foto: X/ @miseleccionmx

Sin señalar las posibles causas de su baja del combinado nacional, sentenció que no imaginaba que el Jimmy lo dejara fuera, pero, a pesar de ello respetó la decisión del técnico. No quiso reclamar ni revictimizarse por quedar fuera del llamado.

Aunque tardó en procesar todo lo ocurrido, no dejó de expresar el sentimiento negativo que le provocó el no ver su nombre entre la lista de convocados para los juegos de preparación y para la lista final.

“Sí, si soy honesto, sí me dolió un poco no ir, la verdad no me lo esperaba, creía que podía ir. Llega esta decisión del entrenador que, siempre lo he dicho, la respeto y no hay ningún problema, pero en su momento sí fue un poco doloroso”

En cuanto a las declaraciones que expresó y que se tornaron polémicas —ya que las expresó al término del México vs EEUU de Concacaf—, Hirving aclaró que jamás señaló a alguien como responsable de la derrota, únicamente se involucró en el planteamiento e insistió que no fue el adecuado.

Aseguró que sus declaraciones se mal interpretaron, descaró que éstas hubieran sido los motivos para no llevarlo a la Copa América.

Chucky Lozano aseguró que sus declaraciones se mal interpretaron (EFE/ Gustavo Amador)

“Yo creo que no las tomaron como yo las pensaba, yo creo que las mal interpretaron, yo jamás señalé a una persona o un jugador, jamás. Yo creo que involucré tanto a mí como al grupo que no fue lo mejor”

Por último, agregó que sí habló con Jaime Lozano sobre el tema y la decisión que tomó para no llevarlo al torneo de Conmebol, según el Chucky, en el Tri quieren probar con nuevos jugadores, por lo que no llevaron al ex delantero del PSV Eindhoven.

“Sí platiqué con él, lo único que me comentó fue que quería probar jugadores nuevos y está bien”, finalizó.

¿Qué dijo Chucky Lozano sobre Jaime Lozano en el México vs EEUU?

EFE/ Carlos Ramírez

Luego de que el conjunto azteca perdió una vez más ante su similar de Estados Unidos en Concacaf, el delantero de 28 años sentenció que el planteamiento no fue el adecuado. Aunque nunca mencionó al entrenador, las palabras que usó apuntaban al trabajo del Jimmy.

Fue por ello que entre la prensa señalaron que el comentario iba dirigido a Jaime Lozano.

“Estoy muy triste, a nadie le gusta perder, pero así es el futbol. Hay que se autocríticos y ver lo que nos faltó a cada uno … Yo creo que no planteamos bien el partido y no hicimos lo correcto para afrontar este partido”. fueron las palabras del Chucky tras la derrota.