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Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa

El postulante fue sorprendido dentro de su vehículo por pistoleros que dispararon repetidamente

Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. RRSS
Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. RRSS
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Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, fue asesinado a balazos la noche del sábado, en el primer crimen político registrado en el estado durante el proceso electoral 2026-2027.

Murió en el lugar luego de que hombres armados dispararan contra la camioneta en la que viajaba junto a su esposa y un acompañante, quienes resultaron heridos de gravedad.

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El ataque armado en el centro de Cuajinicuilapa

El crimen ocurrió alrededor de las 19 horas del sábado 17 de octubre, en la calle Nicolás, esquina con la calle Dos de Abril, en pleno centro de la cabecera municipal.

Arturo Marín circulaba a bordo de una camioneta color gris junto a su esposa y un acompañante cuando hombres armados a bordo de otro vehículo le dieron alcance. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones a quemarropa.

Marín murió de manera inmediata en el sitio del ataque. Su esposa y el otro acompañante sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a un hospital. Se trata del primer homicidio político del proceso electoral 2026-2027 en el estado. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en su vehículo.

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Quién era Arturo Marín

Era sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien en dos ocasiones ocupó la presidencia municipal de Cuajinicuilapa.

El 9 de octubre, Marín había formalizado públicamente, a través de su cuenta de Facebook, su registro en el proceso interno de Morena. Buscaba encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el municipio.

Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. Captura de pantalla
Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. Captura de pantalla

En la publicación con la que anunció su registro, el político compartió el documento oficial del partido y apareció acompañado de su esposa y de sus dos hijos menores de edad. En el texto escribió: “¡La familia es mi inspiración y nuestra gente mi compromiso! Por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación de la Soberanía Nacional en Cuaji”.

Actuación de las autoridades tras el crimen

Después del ataque, al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes retiraron el cuerpo para trasladarlo a su domicilio antes de que arribaran las autoridades correspondientes.

Más tarde se presentaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que llevaron a cabo las diligencias correspondientes para atender el caso.

De manera extraoficial trascendió que los familiares del aspirante no permitieron que se practicara la necropsia de ley sobre el cuerpo.

Las autoridades estatales no han dado a conocer información adicional sobre el avance de las investigaciones ni sobre posibles medidas de seguridad para los candidatos en el municipio.

Disputa por la candidatura y la paridad de género

El registro de Arturo Marín se dio en un contexto de controversia sobre quién puede encabezar la alcaldía de Cuajinicuilapa. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) había aprobado lineamientos que obligan a partidos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes a postular mujeres en la presidencia municipal en 18 municipios de la entidad, entre ellos Cuajinicuilapa, por criterio de paridad de género.

Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. RRSS
Asesinan a balazos a Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, mientras viajaba con su esposa. RRSS

Esa determinación implicaba que la postulación a la alcaldía de este municipio afromexicano correspondía al género femenino. El actual alcalde, Hildeberto Salinas Mariche, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que busca la reelección, impugnó esta determinación del IEPC.

Violencia política en el proceso electoral 2026-2027

El proceso electoral federal y local 2026-2027 inició oficialmente el 10 de septiembre pasado. El homicidio de Arturo Marín es el primero reportado en Guerrero dentro de este proceso.

El caso recuerda al ocurrido el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Zitlala, donde fueron encontrados los cuerpos desbarrancados de Lidia Tehuitzin Guillermo, exaspirante a la alcaldía, y de su esposo Gabriel Vicente Tlatempa, quienes realizaban trabajos de organización para Morena en la región.

De acuerdo con un monitoreo de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el proceso electoral anterior fueron asesinados 38 aspirantes, precandidatos y candidatos en todo el país. Esa cifra superó a la del proceso electoral previo, en el que se documentaron 28 homicidios de políticos que aspiraban a un cargo de elección.

Guerrero, Chiapas y Michoacán se posicionaron como los estados más violentos y mortales para hacer campañas políticas durante ese proceso. Guerrero sumó 8 casos, Chiapas 6 y Michoacán 4.

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