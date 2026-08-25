Mon Laferte desata polémica al encarar a joven en el aeropuerto: “Un verdadero fan se sabría mis canciones”

(Instagram/Captura de pantalla)

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La cantante chilena Mon Laferte protagonizó una controversia en redes sociales tras un encuentro en el aeropuerto con un supuesto fan mexicano, Manuel Armenta, quien la esperó con flores.

El joven publicó un video en sus redes sociales donde explicó paso a paso lo que vivió. Contó que fue al aeropuerto a recibir a Mon Laferte, con la intención de tomarse una foto y pedirle un autógrafo. La cantante lo recibió con amabilidad.

Durante el encuentro, Laferte le hizo una sola pregunta: que eligiera una canción de Femme Fatale Vol. 2, su undécimo disco de estudio, lanzado el 12 de junio de 2026 bajo el sello Sony Music Latin. Armenta respondió con honestidad: que no conectó con ese álbum. Sus favoritos, dijo, son los discos anteriores de la artista.

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Manuel Armenta fue al aeropuerto a recibir a Mon Laferte con flores. La cantante lo cuestionó por no conocer su disco más reciente y al despedirse le dijo que un verdadero fan sí se lo sabría. (X/@omgekisde)

En ese momento, la cantante le dijo: “Si eres un fan de verdad, me vas a aceptar un abrazo”. Armenta aceptó y le entregó las flores. Hasta ahí, el encuentro transcurrió sin mayores fricciones.

Pero al despedirse, Laferte lanzó la frase que desató la polémica: “Un fan de verdad que me hubiera esperado en el aeropuerto se sabría todas mis canciones. Pero gracias por las flores”.

“Se siente feo que tu artista favorito te descalifique”

Manuel Armenta fue al aeropuerto a recibir a Mon Laferte con flores. La cantante lo cuestionó por no conocer su disco más reciente y al despedirse le dijo que un verdadero fan sí se lo sabría, lo que causó polémica en redes. (TikTok)

Armenta aclaró en su video que entiende que la cantante venía de un vuelo y que él estaba invadiendo su privacidad. Aun así, cuestionó que lo descalificara como fan por no conectar con su último proyecto: “No todo lo que hace un artista te debe de gustar. Y como fan, es algo que los artistas deben de entender”.

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El joven señaló que lo único que esperaba escuchar era algo como: “Oye, vengo llegando de un vuelo, gracias por las flores, gracias por el detalle y el abrazo”. Sin el agregado de que no era un fan de verdad. “Se siente feo que tu artista favorito te descalifique simplemente porque no te gusta uno de sus proyectos”, dijo.

El video se volvió viral rápidamente. Los comentarios en las publicaciones de Mon Laferte se llenaron de críticas. Usuarios le preguntaron directamente qué había pasado. Otros escribieron: “Amo la música y jamás conecté con la música de Mon. Hay algo en ella que no le cuadra. Y lo del chico del aeropuerto se los confirma”.

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Mon Laferte responde

(Captura de pantalla)

La cantante reaccionó a través de un tuit. Respondió a un usuario que no entendía por qué ella “tenía que quedar como la villana solamente porque un fan no recibió la respuesta que esperaba”.

Laferte fue directa: “Mi amor, estoy casi segura de que no era fan. Hay personas que van al aeropuerto a conseguir firmas. ¿Tú crees que alguien que va a esperar a su artista favorito al aeropuerto no conoce ninguna canción de sus últimos dos discos? Si me equivoco, está bien. Todos nos equivocamos. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

La postura de Laferte ha tenido respaldo entre parte de sus seguidores. Varios usuarios señalan que el supuesto fan se dedica a vender discos, pósters y objetos firmados por artistas en plataformas como Marketplace, lo que reforzaría la hipótesis de la cantante: que el joven no fue al aeropuerto por afecto, sino por un interés comercial.

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(Captura de pantalla)

Otros internautas agregan una segunda lectura: que Laferte habría confundido a Armenta con un periodista, alguien que va al aeropuerto a buscar declaraciones o chismes. Según esta versión, la cantante no habría sabido que su perfil real es el de un revendedor de memorabilia firmada, distinto tanto del fan convencional como del reportero.

Femme Fatale Vol. 2, el disco en el centro del debate, consta de 20 canciones y fue producido por Laferte junto a Manú Jalil, con participación adicional de Rick Nowels y Joel Orta Oviedo. El álbum incorpora art pop, rock alternativo, blues, folk, punk y dream pop, y es el complemento de Femme Fatale (2025), que tuvo una orientación más cercana al jazz y al cabaret.

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La cantante se encuentra de visita en la Ciudad de México, al ser la invitada especial de uno de los conciertos que Rosalía tiene agendados en la capital.