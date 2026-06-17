México

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

La agresión ocurrió mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban labores de reconocimiento y vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, en Mazatlán

Guardar
Google icon
Feminicidio Inseguridad policía Estatal índice delictivo Sinaloa delitos
Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados durante un recorrido de vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, en Mazatlán. (especial)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa fueron atacados a balazos durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Mazatlán, en un nuevo episodio de violencia que se registra en la entidad y que derivó en la captura de dos presuntos agresores, así como en el aseguramiento de armas y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la agresión ocurrió la tarde de este martes cuando los agentes realizaban labores de reconocimiento y vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, ubicado en la zona rural del puerto de Mazatlán.

PUBLICIDAD

Mediante una ficha informativa, la dependencia detalló que los elementos estatales fueron sorprendidos por sujetos armados mientras efectuaban recorridos preventivos en la comunidad.

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron objeto de una agresión, misma que fue repelida”, indicó la corporación en su reporte oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si algún elemento de seguridad resultó herido durante el enfrentamiento ni el número de personas que participaron en la agresión.

PUBLICIDAD

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Autoridades de Sinaloa informaron la captura de dos presuntos agresores y el aseguramiento de armamento tras el enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos detenidos y armamento asegurado

Como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el ataque armado.

Además, en el operativo fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo presuntamente utilizado por los agresores. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no ha precisado el tipo de armamento decomisado, la cantidad de armas aseguradas ni las características de la unidad vehicular.

Tampoco se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha informado si pertenecen a alguna organización criminal que opera en la región.

El área donde ocurrieron los hechos fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan robustecer las investigaciones.

Mazatlán y su zona rural han sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos años debido a la presencia de grupos delictivos que mantienen operaciones en distintos puntos del estado. Ante este panorama, las autoridades estatales y federales han reforzado los patrullajes y las acciones de vigilancia en varias comunidades.

Patrullas, Sinaloa, Seguridad
El nuevo episodio de violencia se registra días después del rescate de seis creadores de contenido desaparecidos en la entidad. (Cuartoscuro)

La captura de los dos presuntos agresores representa un nuevo golpe contra las estructuras delictivas que operan en la región; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el ataque contra los policías estatales.

El ataque ocurre días después del rescate de los integrantes de “Bola Costera”

La nueva agresión contra fuerzas de seguridad ocurre apenas unos días después de otro caso que mantuvo en alerta a las autoridades de Sinaloa: la desaparición y posterior localización con vida de seis integrantes del grupo de creadores de contenido conocido como “Bola Costera”.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa confirmó que los seis hombres fueron encontrados con vida luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el miércoles 10 de junio.

De acuerdo con la información oficial, los creadores de contenido fueron localizados dentro de la misma unidad en la que viajaban cuando desaparecieron.

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió sobre la carretera federal México 15, específicamente en el kilómetro 261+800, en dirección al municipio de Mazatlán.

El caso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y despertó preocupación entre la población y la comunidad digital, debido a que los jóvenes son conocidos en redes sociales por la producción de contenido relacionado con actividades recreativas y la vida cotidiana en la región.

Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni las condiciones en las que fueron encontrados, el caso volvió a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta Sinaloa.

La agresión registrada este martes en Lomas del Rey se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en el estado y evidencia la complejidad del panorama de seguridad en la entidad, donde las fuerzas estatales mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados y reforzar la vigilancia en zonas consideradas de riesgo.

Las investigaciones sobre el ataque a los policías estatales continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre los detenidos, el armamento asegurado y las posibles líneas de investigación relacionadas con este nuevo episodio de violencia en Mazatlán.

Temas Relacionados

SinaloaMazatlánPolicía Estatal PreventivaLomas del ReySSPviolencianarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum revela dónde verá el partido de México vs. Corea del Sur: “También habrá juego en mi cumpleaños”

La presidenta confirmó que el 24 de junio, día de su cumpleaños, coincide con el próximo partido de la Selección Mexicana

Sheinbaum revela dónde verá el partido de México vs. Corea del Sur: “También habrá juego en mi cumpleaños”

Aurora contactó por redes a estadounidense y lo invitó a una cita, luego lo desapareció en Jalisco: esta fue su sentencia

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que los hechos por los que fue sentenciada la mujer ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan

Aurora contactó por redes a estadounidense y lo invitó a una cita, luego lo desapareció en Jalisco: esta fue su sentencia

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Ambos artistas tienen una amplia trayectoria en la televisión y cine nacional

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Sheinbaum pide a secretaria del Bienestar “al menos llamarle la atención” a la prima de AMLO que llamó “asqueroso” a Trump

La presidenta pidió a los funcionarios de Morena distinguir su labor institucional de la militancia partidista

Sheinbaum pide a secretaria del Bienestar “al menos llamarle la atención” a la prima de AMLO que llamó “asqueroso” a Trump

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

La actriz compartió su versión sobre el fin de su matrimonio, habló de los proyectos que ya no coincidían y dejó claro que hay decisiones que no estaba dispuesta a sacrificar

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicarios usan falsos uniformes de policías de la CDMX para asesinar a una familia: advierten disputa entre grupos criminales

Sicarios usan falsos uniformes de policías de la CDMX para asesinar a una familia: advierten disputa entre grupos criminales

Detención de dos mexicanos en Australia coincide con el aumento de cargamentos de metanfetamina procedentes de México

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero tendrá nueva audiencia en EEUU

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

ENTRETENIMIENTO

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

Guerra en RBD: Uckermann y Chávez apoyan a Andrés Tovar en proceso penal, fans de Anahí y Dulce María lo rechazan

Lolita Cortés abre su corazón sobre su bisexualidad: “Por respeto a mi madre”

Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

DEPORTES

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Selecciones de África y CONCACAF arremeten contra titular de la UEFA por menospreciarlos en el Mundial 2026: “No somos insignificantes”

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur