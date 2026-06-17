Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados durante un recorrido de vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, en Mazatlán. (especial)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa fueron atacados a balazos durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Mazatlán, en un nuevo episodio de violencia que se registra en la entidad y que derivó en la captura de dos presuntos agresores, así como en el aseguramiento de armas y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la agresión ocurrió la tarde de este martes cuando los agentes realizaban labores de reconocimiento y vigilancia en el poblado de Lomas del Rey, ubicado en la zona rural del puerto de Mazatlán.

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Mediante una ficha informativa, la dependencia detalló que los elementos estatales fueron sorprendidos por sujetos armados mientras efectuaban recorridos preventivos en la comunidad.

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron objeto de una agresión, misma que fue repelida”, indicó la corporación en su reporte oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si algún elemento de seguridad resultó herido durante el enfrentamiento ni el número de personas que participaron en la agresión.

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Autoridades de Sinaloa informaron la captura de dos presuntos agresores y el aseguramiento de armamento tras el enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos detenidos y armamento asegurado

Como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el ataque armado.

Además, en el operativo fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo presuntamente utilizado por los agresores. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no ha precisado el tipo de armamento decomisado, la cantidad de armas aseguradas ni las características de la unidad vehicular.

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Tampoco se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha informado si pertenecen a alguna organización criminal que opera en la región.

El área donde ocurrieron los hechos fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan robustecer las investigaciones.

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Mazatlán y su zona rural han sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos años debido a la presencia de grupos delictivos que mantienen operaciones en distintos puntos del estado. Ante este panorama, las autoridades estatales y federales han reforzado los patrullajes y las acciones de vigilancia en varias comunidades.

El nuevo episodio de violencia se registra días después del rescate de seis creadores de contenido desaparecidos en la entidad. (Cuartoscuro)

La captura de los dos presuntos agresores representa un nuevo golpe contra las estructuras delictivas que operan en la región; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el ataque contra los policías estatales.

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El ataque ocurre días después del rescate de los integrantes de “Bola Costera”

La nueva agresión contra fuerzas de seguridad ocurre apenas unos días después de otro caso que mantuvo en alerta a las autoridades de Sinaloa: la desaparición y posterior localización con vida de seis integrantes del grupo de creadores de contenido conocido como “Bola Costera”.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa confirmó que los seis hombres fueron encontrados con vida luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el miércoles 10 de junio.

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De acuerdo con la información oficial, los creadores de contenido fueron localizados dentro de la misma unidad en la que viajaban cuando desaparecieron.

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió sobre la carretera federal México 15, específicamente en el kilómetro 261+800, en dirección al municipio de Mazatlán.

El caso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y despertó preocupación entre la población y la comunidad digital, debido a que los jóvenes son conocidos en redes sociales por la producción de contenido relacionado con actividades recreativas y la vida cotidiana en la región.

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Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni las condiciones en las que fueron encontrados, el caso volvió a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta Sinaloa.

La agresión registrada este martes en Lomas del Rey se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en el estado y evidencia la complejidad del panorama de seguridad en la entidad, donde las fuerzas estatales mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados y reforzar la vigilancia en zonas consideradas de riesgo.

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Las investigaciones sobre el ataque a los policías estatales continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre los detenidos, el armamento asegurado y las posibles líneas de investigación relacionadas con este nuevo episodio de violencia en Mazatlán.