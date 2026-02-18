México

Guanajuato protege el bienestar animal en su Constitución: “Ya es delito y se castiga con todo el peso de la Ley”

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo celebró que el maltrato animal en la entidad ya constituya un delito sancionado legalmente

El Artículo 1.º de la
El Artículo 1.º de la Constitución Política guanajuatense ahora reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a dignidad y cuidado. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, celebró el decreto por el que se reconoce el derecho a la protección y bienestar animal en la Constitución Política estatal, lo que garantiza la protección, conservación y cuidado en los 46 municipios del estado hacia los seres sintientes.

Desde su cuenta oficial en ‘X’, la funcionaria compartió un video en el que se sentía alegre porque el Artículo 1.° de la Constitución quedó plasmado este cambio. García Muñoz afirmó que “en Guanajuato no se va a permitir el maltrato animal; ya es un delito que se castiga con todo el peso de la ley”.

La gobernadora estatal afirmó que los animales son parte de nuestra vida y, por lo tanto, merecen ser tratados con cariño y dignidad. García confía en que la paz social “se construye desde la compasión y el respeto por todas y todos, incluidos los seres sintientes”.

Libia Dennise comparte detalles de los avances en pro de los derechos animales. (x.com/LibiaDennise)

Educación y respeto animal: diagnóstico y retos en Guanajuato

En apego al reconocimiento de los derechos animales, por su parte, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso de Guanajuato ha dado un paso relevante en la evaluación de propuestas para modificar la Ley de Educación del Estado.

Los legisladores abordaron la posibilidad de incorporar la protección animal como un programa complementario en las escuelas. La discusión puso sobre la mesa un límite normativo importante: tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Educación reservan a la Secretaría de Educación Pública Federal la atribución de definir los planes y programas de estudio básicos para todo el país.

Casos que más llamaron la
Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles

A pesar de ese marco legal, hubo consenso en que la intención responde a una necesidad social relevante. Según se argumentó, “la educación en el país siempre ha buscado establecer armonía y cuidado del medio ambiente”, aunque se reconoció que en la educación inicial los contenidos sobre el respeto animal suelen ser escasos y dependen, en buena medida, de la iniciativa personal de los docentes.

Legisladores locales y la urgencia frente al maltrato animal

La diputada Miriam Reyes Carmona aportó un dato que subraya la gravedad del fenómeno en la entidad: 462 carpetas de investigación se han abierto en Guanajuato por delitos contra la vida y la integridad de los animales. A esto sumó que “diversos estudios han señalado la relación entre el maltrato hacia los animales y la violencia intrafamiliar”.

Reyes Carmona abogó por una educación que funcione como “herramienta preventiva y formativa” para niñas, niños y adolescentes.

Una madre sostiene a su
Una madre sostiene a su bebé y le muestra tarjetas educativas con imágenes de animales y objetos, mientras una representación gráfica de un cerebro iluminado sugiere el desarrollo cognitivo del niño. La escena destaca la importancia de la estimulación visual en las primeras etapas del aprendizaje infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador Antonio Chaurand Sorzano recalcó la necesidad de respetar los límites de competencia federal, pero insistió en que “no hay elementos que impidan que se tome en cuenta la iniciativa que busca generar un profundo conocimiento de respeto en los educandos de que los animales y la naturaleza son seres sintientes”.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que si bien “gran parte de los contenidos educativos son facultad exclusiva del ámbito federal”, corresponde al estado identificar los vacíos y explorar qué puede modificarse o agregarse desde el ámbito local.

