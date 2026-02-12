México

Aseguran más de 90 kilos de marihuana escondidos en cajas de huevo en Chihuahua

También fueron aseguradas bolsas con la sustancia referida

Una de las cajas aseguradas
Una de las cajas aseguradas (FGE Chihuahua)

Elementos de seguridad de Chihuahua realizaron la incautación de más de 90 kilogramos de marihuana que estaban ocultos en cajas de cartón de huevo y en bolsas de plástico.

Fueron efectivos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) los encargados de asegurar recipientes en los que estaba la hierba verde, la cual dio un peso de 92 kilos y 958 gramos del psicotrópico.

Los uniformados acudieron el 10 de febrero a un predio ubicado a la altura del kilómetro 4 +200 de la carretera libre Chihuahua – Ciudad Juárez.

Droga en cajas de huevo y en bolsas

El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua indica que como resultado del operativo los elementos aseguraron un total de seis cajas de cartón con la hierba de color verde, además de tres bolsas de plástico en las que también había presunta marihuana.

(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

Luego de pesar la hierba fue determinado que se trataba de los más de 92 kilos de la droga. Las fotografías compartidas por la Fiscalía de Chihuahua muestran que algunas de las cajas de cartón tenían la leyenda “Huevo fresco seleccionado”.

“Los objetos asegurados fueron puesto a disposición del Ministerio Público de la referida la Unidad Especializada, para continuar con las investigaciones correspondientes”, es parte del informe de la FGE Chihuahua. Por el hallazgo de la marihuana no hubo personas detenidas.

Una de las bolsas aseguradas
Una de las bolsas aseguradas (FGE Chihuahua)

Decomiso millonario de marihuana en refrigeradores

Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre las autoridades de Chihuahua informaron sobre el aseguramiento de un cargamento de marihuana valuado en 1.1 millones de pesos y el cual estaba dentro de refrigeradores.

En dicha ocasión elementos de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Granjas Cerro Grande, lo anterior derivado de la investigación por el robo de una camioneta blanca.

Si bien los uniformados no encontraron ni el vehículo ni a personas que pudieran estar relacionadas con el caso, revisaron el sitio y terminaron encontrando cientos de paquetes con marihuana.

Los paquetes estaba al interior
Los paquetes estaba al interior de refrigeradores (FGE Chihuahua)

De manera específica, los agentes hallaron 628 paquetes con una hierba verde y seca con las características de la marihuana, los cuales dieron un peso aproximado de 300 kilos. Dichos paquetes fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades.

“Elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble y aseguraron 300 kilos de marihuana. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1.1 millones de pesos“, es parte del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de dicha ocasión.

Las imagenes compartida por la Fiscalía de Chihuahua permitieron ver que los paquetes con marihuana estaba al interior de refrigeradores.

