Reforma de las 40 horas: Morena en el Senado afirma que han intentado “distorsionar” el proyecto

El ajuste histórico al artículo 123 de la Constitución buscará mantener los salarios sin afectar la productividad ni los ingresos de los trabajadores. (Cuartoscuro)

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, habló este 9 de febrero sobre la discusión de la reforma laboral de 40 horas en el Senado.

Mier enfatizó en que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales constituye un cambio histórico, ya que es la primera vez desde 1974 que se modifica el artículo 123 de la Constitución para establecer este derecho, de acuerdo con un comunicado oficial del Senado.

El senador insistió que este ajuste no implicará una baja en los salarios ni afectará la productividad de las empresas. Señaló que la mayoría de los empleadores recibió la iniciativa “con buenos ojos”, al reafirmar la estabilidad de la plantilla y mantener el ingreso de los trabajadores.

Mier Velazco informa que las organizaciones obreras y empresariales aprueban la reforma

La reforma colocará a México al nivel de países de América Latina como Ecuador y Chile, que ya cuentan con una jornada de 40 horas semanales. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La propuesta, celebrada por las principales centrales obreras, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, especialistas en derecho laboral, salud y académicos, coloca el bienestar de las familias mexicanas en el centro del debate, afirmó el legislador.

Destacó el morenista que la reforma busca complementar las transformaciones que han tenido lugar desde 2019, que incluyen incrementos al salario mínimo, revisión de pensiones y la afiliación de más de dos millones de trabajadores al seguro social.

Además, Ignacio Mier puntualizó que se insiste en que “van a disminuir las horas de trabajo y van a ganar exactamente lo mismo, como si fueran 48 horas”, enfatizando la garantía de que no habrá disminución en el ingreso de los trabajadores.

El dictamen del Senado subraya que la reducción de la jornada colocará a México al nivel de países como Ecuador y Chile, donde la semana laboral es de 40 horas, y añade que en la mayoría de los países de América Latina la jornada legal aún ronda las 44 o 48 horas.

De acuerdo con Ignacio Mier, aún no hay una propuesta de reforma electoral

La presidenta Sheinbaum considera enviar la propuesta electoral a mediados de febrero. EFE/Isaac Esquivel

En el terreno político, Ignacio Mier aclaró que la reforma electoral permanece en fase de diálogo y análisis. “No hay una iniciativa que ya ha sido discutida… Lo que sí hay es la convicción de una revisión al sistema político y al sistema electoral”, manifestó el senador, citado en el comunicado oficial.

Mier explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé enviar la iniciativa a mediados de febrero, aunque aún no se define si se analizará primero en el Senado o en la Cámara de Diputados.

El legislador también informó sobre una revisión integral de servicios y espacios internos en el Senado. El objetivo es realizar un “diagnóstico puntual” y transparente sobre el funcionamiento de áreas como la biblioteca, limpieza de calzado y servicios bancarios. Esto luego de la controversia que involucró una estética en la Cámara Alta.

La reforma a la jornada laboral se discutirá este 10 de febrero a las 10 de la mañana

El periodo de transición hacia la semana laboral de 40 horas será gradual, con reducciones progresivas desde 2026 hasta consolidarse en 2030. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El proceso legislativo formal se iniciará el 10 de febrero a las 10:00 am en el recinto del Senado, durante la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos.

La propuesta establece un esquema de reducción gradual de la jornada: el periodo de transición comenzará en 2026, se ajustará el límite a 46 horas en 2027, a 44 horas en 2028, a 42 horas en 2029 y, finalmente, la jornada de 40 horas se consolidará a partir de 2030.

En cuanto al control del tiempo extraordinario, el dictamen fija un máximo de 12 horas extras semanales, distribuidas en hasta cuatro días, con un tope de cuatro horas adicionales por jornada.