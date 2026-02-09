Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Los sujetos procesados (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la vinculación a proceso en contra de 11 personas, entre ellas dos elementos policiales que estarían relacionados con la pugna por venta de drogas, así como con homicidios.

El 8 de febrero la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) publicó un informe sobre la situación legal de 11 personas relacionadas con asesinatos y cuyas capturas fueron informadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Los ahora procesados son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y extorsión, los cuales están relacionados con una disputa por el control, venta y distribución de drogas, acciones que, a su vez, estarían ligadas con la muerte de 16 personas en los municipios de Tultitlán y de Coacalco.

El arresto de Omar “N”, alias Monas, quien fue capturado en diciembre del 2025, desembocó en que el grupo Los Monas tratara de asumir control territorial.

Foto: Fiscalía del Edomex

Dos policías entre los procesados

El informe de la Fiscalía del Edomex indica que Lucio “N”, un hombre apodado Señor del sombrero asumió la posición dentro de un grupo criminal tras la captura de Monas, pero al mismo tiempo Lucio “N” fungía como Jefe de Operaciones de Inteligencia de la Policía Municipal.

Sus operadores fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias Donas y a Fátima “N”, alias Fany, esta última facilitaba su domicilio como casa de seguridad para el grupo criminal.

Mientras que, dentro de la misma estructura estaba Enrique “N”, quien se desempeña como policía municipal y sicario, quien operaba junto con Pako Uriel “N” alias El Paquito, hijo de alias Donas.

En el grupo criminal denominado Los Monas, está un sujeto apodado Comandante M”, quien habría ordenado a Donas asesinar a tres personas quienes fueron localizadas sin vida en enero pasado. Además, dicho grupo estaría relacionado con la muerte de otras cinco personas.

Foto: SSPC

"Las detenciones de Omar “N”, alias “Monas” y Ricardo “N” alias “Rica”, provocaron una disputa por el liderazgo de la venta de narcótico en esa zona del municipio entre alias “Comandante M”, Lucio “N” alias “El Señor del Sombrero” y Antonio alias “Lobo”, teniendo como consecuencia actividades violentas y diversos homicidios“, destaca el informe de la Fiscalía mexiquense.

Un funcionario entre Los Lobos

El reporte identifica a los grupos Los Lobos, en el el cual Antonio “N” alias Lobo, operaba junto con sus hijos Luis Antonio “N” alias Lobito y Jaqueline “N”,

También David Laymon “N”, quien se desempañaba como servidor público en el ayuntamiento de Coacalco y presuntamente realizaba prácticas extorsivas.