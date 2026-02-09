México

Las vitaminas que funcionan mejor si las toman juntas

Una sugerencia experta permite aprovechar al máximo los nutrientes y mejorar sus resultados en el organismo

Unos simples ajustes en la
Unos simples ajustes en la dieta pueden impulsar el bienestar óseo, el metabolismo y el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de las vitaminas no solo depende de su presencia en la dieta, sino también de la forma en que se combinan.

Diversos estudios señalan que ciertos nutrientes potencian sus beneficios cuando se consumen juntos, favoreciendo una mejor absorción y aprovechamiento por parte del organismo.

De acuerdo con información de Cleveland Clinic conocer estas combinaciones puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la salud ósea y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Unos hábitos de consumo mal
Unos hábitos de consumo mal planeados pueden restar eficacia o generar efectos no deseados según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las vitaminas que funcionan mejor si las toman juntas

Algunas vitaminas y minerales se absorben y funcionan mejor en el organismo cuando se consumen juntas, debido a la forma en que interactúan y potencian sus efectos. Entre las combinaciones más recomendadas por especialistas se encuentran:

  • Vitamina D y calcio: La vitamina D favorece la absorción intestinal del calcio, esencial para la salud ósea.
  • Vitamina C y hierro: La vitamina C mejora la absorción del hierro de origen vegetal, ayudando a prevenir la anemia.
  • Vitaminas A, D, E y K (vitaminas liposolubles) con grasas saludables: Estas vitaminas se absorben mejor cuando se consumen junto con alimentos que contienen grasas saludables, como aceite de oliva, aguacate o frutos secos.
  • Complejo B (B6, B9 y B12): Estas vitaminas trabajan en conjunto para apoyar procesos metabólicos, la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso.
  • Vitamina E y vitamina C: Ambas tienen acción antioxidante y, al combinarse, potencian su capacidad para combatir el daño celular.
  • Magnesio y vitamina D: El magnesio ayuda a activar la vitamina D en el organismo, favoreciendo su utilización.
Estas combinaciones permiten aprovechar al
Estas combinaciones permiten aprovechar al máximo los beneficios de cada nutriente y optimizar su absorción y función en el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos y vitaminas que no debes consumir juntos

Existen suplementos y vitaminas que, al tomarse juntos, pueden interferir en la absorción o el efecto de cada uno, reduciendo su eficacia o incluso causando efectos adversos.

Entre las combinaciones que los especialistas suelen desaconsejar se encuentran:

  • Calcio y hierro: Consumidos al mismo tiempo, el calcio puede dificultar la absorción del hierro, especialmente el de origen vegetal.
  • Zinc y cobre: Altas dosis de zinc pueden reducir la absorción de cobre, lo que puede derivar en deficiencias.
  • Vitamina K y anticoagulantes: Aunque la vitamina K no es un suplemento en sí, su consumo junto con medicamentos anticoagulantes puede afectar la eficacia del tratamiento.
  • Magnesio y calcio en altas dosis: Ambos compiten por la absorción intestinal, por lo que su ingesta simultánea en grandes cantidades puede limitar el aprovechamiento de cada mineral.
  • Vitamina E y vitamina K: Dosis elevadas de vitamina E pueden interferir con la acción de la vitamina K en la coagulación sanguínea.
  • Hierro y té o café: El consumo simultáneo de hierro con bebidas que contienen taninos puede reducir considerablemente la absorción del mineral.
  • Vitamina A y vitamina D en exceso: El consumo excesivo de ambas puede aumentar el riesgo de toxicidad, ya que son liposolubles y se almacenan en el organismo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el máximo beneficio de los suplementos y evitar interacciones negativas, se recomienda consultar siempre a un profesional de la salud antes de combinarlos.

