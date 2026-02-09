Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

(X/@geovanna_b)

A través de sus redes sociales, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre lamentó la muerte del tercer minero de los 10 que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa. Se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores.

Si bien la funcionaria señala que se trata del segundo minero de origen zacatecano que es identificado, los registros periodísticos indican que se trata de las tercera persona que es reconocida tras el secuestro de los mineros en Concordia.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, segundo minero zacatecano identificado tras haber sido privado ilegalmente de la libertad”, escribió la senadora alrededor de las 7:30 de la noche del 8 de febrero.

Si bien previamente surgieron informes preliminares que señalaban la muerte de dicho hombre, fue Geovanna Bañuelos quien confirmó los hechos.

Fue el pasado 29 de enero que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa compartió la ficha de búsqueda del hombre mencionado, en donde se le describe como un sujeto con un piercing en el labio inferior, con tatuajes en el brazo derecho (n demonio, un pez Koi).

La ficha de búsqueda del hombre (Facebook/Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa)

De igual manera, tenía una figura de una Samurai, una calavera, un pez koi y el nombre de “Christopher” a la altura de la muñeca tatuados en su brazo izquierdo.

“Visto por última vez: El dia viernes 23 de enero del 2026, siendo las 07:00 horas aproximadamente, se le vio por última vez en la Colonia Centro, perteneciente al municipio de Concordia”, es parte de la ficha de búsqueda.

Suman tres mineros identificados tras el secuestro de 10

El primer minero que fue identificado es José Ángel Hernández Vélez, este último originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador. Mientras que el segundo es

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Con lo anterior, suman tres trabajadores que han sido identificados de los 10 que fueron privados de su libertad. El resto de personas que aún son buscadas son:

Francisco Antonio Esparza Yáñez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

Colectivos exigieron información a las autoridades

Por su parte, los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. solicitaron a las autoridades que proporcionaran información respecto al caso.

“Exigimos que se emitan comunicados constantes con información clara y específica para las familias que no pueden estar presentes físicamente en el sitio. La incertidumbre es una forma de tortura; las familias necesitan saber qué se está encontrando”, exhorta Sabuesos Guerreras a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de Sinaloa.