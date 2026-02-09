México

Esta cantidad de avena se considera excesiva si se consume diario y causa efectos adversos

Un exceso de este cereal puede causar molestias digestivas y dificultar la absorción de minerales importantes para tu organismo si no se mide el consumo diario

Guardar
El consumo elevado puede resultar
El consumo elevado puede resultar en hinchazón, diarrea o alteraciones gastrointestinales, especialmente si tu cuerpo no está adaptado a tanta fibra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es reconocida por sus múltiples beneficios nutricionales y su papel en una dieta equilibrada.

Sin embargo, consumirla en exceso puede generar efectos adversos que afectan la digestión y el aprovechamiento de ciertos nutrientes.

Aunque se trata de un alimento saludable, conocer sus posibles riesgos ayuda a mantener un consumo adecuado y aprovechar al máximo sus propiedades sin perjudicar la salud.

Un abuso de este alimento
Un abuso de este alimento podría provocar desde sensación de llenura hasta complicaciones en la absorción de nutrientes vitales en tu dieta.

Cuál es la cantidad de avena se considera excesiva si se consume diario y causa efectos adversos

El consumo diario de avena es considerado seguro y beneficioso para la mayoría de las personas cuando se mantiene dentro de porciones recomendadas.

Sin embargo, ingerir una cantidad excesiva puede provocar efectos adversos, principalmente relacionados con el exceso de fibra.

Cantidad recomendada: La porción habitual sugerida para adultos es de 40 a 50 gramos de avena seca al día (alrededor de media taza).

Cantidad excesiva: Superar los 100 gramos diarios de avena seca (más de una taza) de forma constante puede considerarse excesivo, especialmente si la dieta incluye otras fuentes importantes de fibra.

Avena estilo gansito con capas
Avena estilo gansito con capas de fresa, chocolate y crema, perfecta para un desayuno dulce y nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos adversos de consumir avena en exceso

Consumir avena en exceso puede provocar diversos efectos adversos, sobre todo debido a su alto contenido de fibra y compuestos antinutrientes. Los principales efectos negativos incluyen:

  • Distensión abdominal y gases: El exceso de fibra soluble puede causar hinchazón, flatulencias y molestias digestivas, especialmente en personas no habituadas a grandes cantidades de fibra.
  • Diarrea o alteraciones en el tránsito intestinal: Grandes cantidades pueden acelerar el tránsito intestinal y provocar deposiciones blandas o diarrea.
  • Malabsorción de minerales: El alto contenido de fibra y fitatos en la avena puede dificultar la absorción de minerales como hierro, calcio, magnesio y zinc.
  • Sensación de saciedad excesiva: Consumir demasiada avena puede generar una sensación de llenura que desplaza la ingesta de otros nutrientes necesarios para una dieta equilibrada.
  • Molestias estomacales: Algunas personas pueden experimentar dolor o malestar estomacal por el volumen de fibra o por la sensibilidad individual a los betaglucanos presentes en la avena.
Persona experimentando dolor abdominal debido
Persona experimentando dolor abdominal debido a una posible inflamación intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en consumir avena dentro de las cantidades recomendadas y aumentar su consumo de forma gradual para permitir que el aparato digestivo se adapte.

Temas Relacionados

avenanutriciónsaludmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La actuación conjunta del icónico reguetonero y el legendario grupo de mujeres mariachi llevó la cultura mexicana al máximo escenario deportivo

Ellas son las ‘Divas’, el

IPN desmiente suspensión de clases por sismo tras rumores en redes

El movimiento de 5.7 en Puerto Escondido resultó con saldo blanco en Oaxaca y CDMX

IPN desmiente suspensión de clases

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Cientos de personas acudieron a este recinto de la Ciudad de México para disfrutar de la película con una orquesta sinfónica que componía la banda sonora del filme nominado al Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Cinta Animada’

Así fue el concierto sinfónico

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Con un amplio dominio desde el primer cuarto, los halcones se alzaron triunfantes con el trofeo Vince Lombardi

Seattle Seahawks conquista el Super
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los tres mineros

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto sinfónico

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Con ataque personal, Eduardo Verástegui se lanza contra Gloria Trevi por apoyar a Bad Bunny: “Basura muy tóxica”

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

Super Bowl LX: mexicanos responden con memes al medio tiempo de Bad Bunny

DEPORTES

Seattle Seahawks conquista el Super

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”