México

Los mejores ejercicios que ayudan a aliviar el dolor de espalda

Hacer movimientos suaves fortalece músculos y mejora la postura, según lo que sugieren los especialistas en salud

Guardar
Una rutina adaptada ayuda no
Una rutina adaptada ayuda no solo a prevenir molestias, sino también a recuperar la movilidad y evitar lesiones nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no lo parezca, el dolor de espalda representa uno de los motivos de consulta médica más frecuentes y afecta a personas de todas las edades.

Especialistas en salud coinciden en que la práctica regular de ejercicio desempeña un papel clave en la prevención y el alivio de molestias en la zona lumbar.

Lo anterior se debe a que la actividad física regular estimula la circulación sanguínea, lo que facilita la recuperación de los tejidos y disminuye la inflamación.

Además, el movimiento controlado ayuda a prevenir la rigidez articular, reduce el riesgo de nuevas lesiones y favorece la liberación de endorfinas, que actúan como analgésicos naturales.

De acuerdo con instituciones como Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, mantener una rutina de ejercicios adaptada a cada persona puede disminuir episodios de dolor y mejorar la funcionalidad en la vida diaria.

Es por eso que aquí te damos una lista de algunos de los ejercicios que fortalecen esta zona del cuerpo y que tienen un menor riesgo de causar lesiones.

Adoptar una secuencia sencilla puede
Adoptar una secuencia sencilla puede favorecer la circulación, reducir la inflamación y aportar mayor bienestar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores ejercicios que ayudan a aliviar el dolor de espalda

Diversos especialistas en salud recomiendan ejercicios específicos para aliviar el dolor de espalda, enfocándose en fortalecer los músculos de la zona lumbar, mejorar la flexibilidad y corregir la postura. Entre los más efectivos se encuentran:

1. Estiramiento de rodillas al pecho

Acostarse boca arriba, doblar una rodilla y acercarla suavemente al pecho, manteniendo la posición unos segundos antes de cambiar de pierna.

2. Estiramiento de gato-vaca

En posición de cuatro puntos, alternar entre arquear la espalda hacia arriba (como un gato) y hundirla hacia abajo (como una vaca) para movilizar la columna.

3. Puente de glúteos

Acostarse boca arriba con las plantas de los pies en el suelo y las rodillas flexionadas. Elevar la pelvis hacia el techo apretando los glúteos y mantener unos segundos antes de bajar.

4. Estiramiento piriforme

Acostarse boca arriba, cruzar una pierna sobre la otra y llevar la rodilla hacia el pecho, ayudando a relajar la zona baja de la espalda.

5. Postura del niño

Arrodillarse, sentarse sobre los talones y estirar los brazos hacia adelante con la frente apoyada en el suelo.

6. Plancha

Boca abajo, apoyar antebrazos y puntas de los pies en el suelo, mantener el cuerpo recto y contraer el abdomen para fortalecer la zona media y la espalda baja.

7. Rotaciones lumbares

Acostarse boca arriba y llevar las piernas flexionadas suavemente de un lado a otro, manteniendo los hombros en contacto con el suelo.

El ejercicio fortalece los músculos
El ejercicio fortalece los músculos de la columna, mejora la flexibilidad y corrige malas posturas, factores clave en el dolor de espalda.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que antes de iniciar cualquier rutina es importante consultar a un profesional de la salud, especialmente si el dolor es intenso o persistente.

Los ejercicios deben realizarse de forma lenta y controlada, evitando movimientos bruscos.

Temas Relacionados

ejerciciodolor de espaldasaluddeportemexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Cayó Julio Cesar “N”, ladrón de automovilistas con siete carpetas de investigación en la CDMX

El detenido es relacionado con una serie de robos recientes cometidos tanto en el Viaducto Miguel Alemán como en el Bulevar Manuel Ávila Camacho

Cayó Julio Cesar “N”, ladrón

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de febrero

El depósito se realiza de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Beca Benito Juárez 2025: lanzan

Alejandro Moreno se reúne en Washington con el Nuncio Apostólico para dialogar sobre retos globales

El dirigente del PRI intercambia puntos de vista con Christophe Pierre sobre retos globales que afectan a millones de persona

Alejandro Moreno se reúne en

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Este día es de mucha tensión entre equipos y hay tres nombres entre los rumores

Exatlón México: quién sale eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que fue identificado el

Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

Balacera entre presuntos integrantes del CJNG y policías deja tres heridos el caseta de Chalco, Edomex

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

DEPORTES

Super Bowl LX New England

Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO: empieza la ceremonia de protocolo

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Turco Mohamed preocupa a la Selección Mexicana tras ser cuestionado por el regreso de Alexis Vega: “La fecha no la sé”