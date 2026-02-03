Esta es la cantidad de tazas de té o café que debo tomar al día para prevenir la osteoporosis, según un estudio

Un análisis masivo explica cómo estos hábitos diarios favorecen la fortaleza ósea y alejan los mitos entorno a la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir café y té de manera habitual podría proporcionar una significativa protección frente a la osteoporosis, al disminuir el riesgo de esta enfermedad en hasta un 25%, de acuerdo con los resultados de un metaanálisis publicado en Frontiers in Nutrition.

El trabajo, que reunió datos de 500 mil participantes, sostiene que la ingesta regular de estas infusiones no solo resulta segura, sino que actúa como un mecanismo eficaz para preservar la salud ósea durante el envejecimiento.

El metaanálisis reciente muestra que la rutina de estas infusiones ofrece beneficios que superan a los riesgos antes difundidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y té: aliados inesperados para la salud ósea

El impacto preventivo de estas bebidas se activa incluso sin la necesidad de grandes cantidades. En el caso del café, el estudio indica que consumir más de una taza al día ya se asocia a una reducción del riesgo de osteoporosis.

Para el té, los beneficios incrementan de forma notable cuando la frecuencia supera las cuatro tazas por semana, ya que la constancia potencia la fortaleza de la microestructura ósea por sus componentes característicos.

Según este análisis, quienes beben café a diario experimentan una disminución del 21% en la probabilidad de desarrollar osteoporosis cuando se comparan con personas que no lo consumen.

Por su parte, el té ofrece una reducción del riesgo del 25%, consolidándose como la opción más ventajosa entre ambas bebidas.

Los beneficios detectados no se limitan únicamente a la prevención de fracturas. Café y té poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que contribuye a preservar la masa ósea y a regular el equilibrio fisiológico, reduciendo la pérdida acelerada asociada a la edad.

Hasta antes de este trabajo, persistía la preocupación por la cafeína y su potencial para interferir en la absorción del calcio, lo que llevó a considerar estos hábitos como dañinos para los huesos.

Sin embargo, la investigación coordinada y revisada por los autores del metaanálisis rebate este antiguo mito, al revelar que, lejos de ser perjudiciales, ambas bebidas funcionan como un escudo natural frente al deterioro óseo.

Paciente de edad avanzada en consulta médica para prevención y tratamiento de la osteoporosis - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de la osteoporosis y la importancia de prevenirla

La osteoporosis es una condición que se desarrolla de manera silenciosa; suele diagnosticarse tras la aparición de fracturas ante golpes leves o incluso movimientos cotidianos, según detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Otros síntomas sutiles pueden incluir cambios físicos que revelen la fragilidad esquelética subyacente.

En cuanto al diagnóstico, la absorciometría es la prueba estándar por su bajo nivel de radiación para medir la densidad de los huesos.

No obstante, un estudio independiente citado en The Lancet señala que la Tomografía Cuantitativa podría ofrecer mayor sensibilidad, ya que utiliza imágenes tridimensionales de alta precisión para evaluar la integridad estructural.

Incorporar café o té en la vida cotidiana, acompañado de ejercicio regular, se traduce no solo en el disfrute de una bebida, sino en una estrategia comprobada para fortalecer el cuerpo y minimizar los riesgos asociados a la osteoporosis con el paso de los años.