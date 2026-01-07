Esta es la cantidad de sismos que tuvieron su epicentro en la Ciudad de México en 2025

El Servicio Sismológico Nacional publicó el reporte de sismicidad del 2025 y reveló los temblores más intensos en México durante el año.

El Servicio Sismológico Nacional (SN) emitió hoy, 6 de enero del 2026, el reporte de sismicidad del 2025, el cual revela información relevante sobre los sismos que ocurrieron en México durante el año pasado.

De acuerdo con la información, los sismos más grandes registrados fueron de una intensidad de 6.2 (el 12 de enero de al suroeste de Coacolmán, Michoacán) y el de 6.0 grados (el 9 de agosto al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas).

Además, en este reporte, el SN dio a conocer también la cantidad de sismos que tuvieron su epicentro en la Ciudad de México, los cuales fueron un total de 39 mil movimientos telúricos.

En epocas recientes es más común que ocurran los llamados “microsismos” en la CDMX debido a diferentes causas, sobre las cuales te contamos a continuación.

El Servicio Sismológico Nacional y la UNAM coinciden en que la mayor amenaza para la ciudad es la propagación de ondas sísmicas desde eventos distantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ocurren sismos con epicentro en la Ciudad de México

Si bien la Ciudad de México no se encuentra sobre una falla tectónica activa principal, sí experimenta sismos cuyo epicentro se localizan dentro de la ciudad o en sus alrededores. Estos fenómenos, conocidos como sismos locales, pueden deberse a diferentes causas:

1. Fallas geológicas locales: Existen fallas geológicas menores en el subsuelo de la capital y su zona conurbada. Estas fallas pueden activarse por la acumulación y liberación de tensiones en la corteza terrestre, originando sismos de baja o moderada magnitud. Algunos ejemplos conocidos son la falla de Mixhuca y la falla de Copilco.

2. Reacomodo de sedimentos: La Ciudad de México se asienta sobre el antiguo lago de Texcoco, una zona con sedimentos blandos y sueltos. El reacomodo o compactación de estos materiales puede generar pequeños movimientos sísmicos, que en ocasiones son perceptibles en ciertas zonas de la ciudad.

3. Influencia de sismos regionales: Aunque la mayoría de los sismos fuertes que se sienten en la Ciudad de México tienen epicentro en las costas del Pacífico (principalmente Guerrero, Oaxaca y Michoacán), en ocasiones la energía liberada puede inducir movimientos en fallas locales, generando réplicas menores cuyo epicentro se ubica en el Valle de México.

4. Actividad antropogénica: Algunas actividades humanas, como la extracción de agua del subsuelo, la construcción de grandes obras o el relleno de terrenos, pueden modificar el equilibrio geológico y provocar pequeños sismos locales.

Diverdas alcaldías han registrado movimientos telúricos, los cuales suelen ser conocidos como microsismos. (X)

Cuáles son las probabilidades de que haya un sismo de gran intensidad con epicentro en la Ciudad de México

Las probabilidades de que ocurra un sismo de gran intensidad con epicentro en la Ciudad de México son bajas. La razón principal es que la capital no se encuentra sobre una falla tectónica mayor ni cerca de la zona de subducción, donde se originan los sismos más poderosos que afectan al país.

Factores que influyen en el riesgo sísmico local

Fallas locales activas: Existen fallas menores en la zona metropolitana, pero su capacidad de generar sismos de gran magnitud es limitada. Los estudios geológicos indican que estos movimientos suelen ser de baja a moderada intensidad.

Historial sísmico: La mayoría de los temblores de gran intensidad que han causado daños en la Ciudad de México han tenido epicentro en las costas del Pacífico, en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, no en la capital.

Condiciones del subsuelo: El principal riesgo para la Ciudad de México no es un sismo local de gran magnitud, sino la amplificación de ondas sísmicas provenientes de la costa debido a los sedimentos blandos del antiguo lago sobre el que se asienta la ciudad.

En este sentido, especialistas del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM coinciden en que la probabilidad de un sismo de gran magnitud con epicentro en la capital es muy baja.

La mayor amenaza sigue siendo la propagación de ondas sísmicas de eventos lejanos, que pueden amplificarse en la zona lacustre y provocar daños importantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pueden registrarse sismos locales de baja o moderada intensidad en la Ciudad de México, la posibilidad de uno de gran magnitud es remota, de acuerdo con la evidencia científica y los registros históricos. La vigilancia y los estudios continúan para identificar y monitorear las fallas activas de la zona.

En general, los sismos con epicentro en la Ciudad de México suelen ser de menor intensidad que los originados en la zona de subducción del Pacífico, pero su percepción puede ser significativa debido a las características del subsuelo y la densidad poblacional.

