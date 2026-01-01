México

Mexicanos se despiden con memes de Stranger Things, la serie que revivió la nostalgia ochentera en la televisión

La historia de Mike, Will, Eleven, Dustin, Lucas, Max, Steve, Nancy y todo Hawkins llegó a su fin

El desenlace de Stranger Things 5 marcó el cierre de un ciclo para Hawkins, sellando no solo la derrota de Vecna y la amenaza del Upside Down, sino también el destino de cada uno de sus protagonistas.

El episodio final, “The Rightside Up”, presentado el 31 de diciembre en Netflix, extendió su metraje durante dos horas para ofrecer el enfrentamiento más grande de la saga y responder a los enigmas centrales de la serie.

En México, donde se concentra gran parte de los fanáticos de la serie que revivió la nostalgia ochentera, el final se volvió tendencia en las redes sociales. Los fans reaccionaron con creativos y emotivos memes al último episodio de un fenómeno que marcó a toda una generación.

Qué pasó en el final de Stranger Things

La Operación habichuela mágica, planificada por el grupo, buscó escalar una torre de radio en el Upside Down y aguardar la proximidad del Abismo para abrir la grieta, permitiendo a Eleven introducirse en la mente de Vecna. Mientras Hopper ayuda a Eleven a potenciar sus capacidades desde un tanque de agua, ella se integra con Kali y Max para un asalto psíquico contra Henry Creel, verdadero nombre de Vecna.

En paralelo, el resto del equipo —Joyce, Lucas, Mike, Will, Dustin, Robin, Steve, Nancy y Jonathan— continúa la misión en el Abismo, enfrentando al Árbol del dolor, cuya identidad se revela finalmente como el propio Desollamentes desplegando sus extremidades similares a patas de araña.

Para debilitarlo, el grupo sincroniza sus ataques: Nancy como señuelo, Jonathan y Robin disparando desde lo alto, Lucas y Mike utilizando acelerantes y bengalas, Dustin y Steve contribuyendo desde la base, y Will, responsable de distraer a Vecna el tiempo crucial para que Eleven lo arroje contra una aguja interna del demonio. Joyce Byers asesta el golpe final: “Te metiste con la familia equivocada”, profirió al decapitar a Vecna con un hacha.

La liberación de los niños secuestrados, incluidos Holly Wheeler y Derek Turnbow, transcurre tras la caída de Vecna y el Mind Flayer. Cada uno regresa a su cuerpo al expulsar materia oscura, indicando el cese del vínculo con el Upside Down y la restauración de su conciencia original.

La estrategia definitiva para sellar el Upside Down consistió en detonar una bomba activada por Hopper y Murray en ese mundo alternativo, utilizando un disco de Prince como temporizador. Al sonar la música, el wormhole colapsó, eliminando de modo permanente el puente que permitía la intrusión interdimensional en Hawkins y, por extensión, preservando la seguridad de la ciudad.

Entre los grandes interrogantes resueltos, el episodio confirma que Henry Creel asesinó en su infancia a un científico en el desierto de Nevada, descubriendo en su maletín una roca con partículas del Mind Flayer, elemento que acabó poseyéndolo y determinando su destino. El propio científico, antes de morir, le advierte: “Te consumirá”. Más adelante, Will intenta persuadir a Vecna de que fue manipulado y utilizado como “una vasija más”, pero Henry sostiene su convicción de que decidió aliarse con el monstruo tras comprender que la humanidad estaba rota.

¿Qué pasa con cada personaje de Stranger Things?

Cada personaje encontró su rumbo: Mike inicia una carrera como escritor, Will se muda a una gran ciudad,, Dustin retoma sus estudios universitarios sin renunciar a las aventuras junto con Steve, Lucas y Max continúan su relación.

Por su parte, Steve permanece en Hawkins como entrenador de béisbol infantil, Robin estudia en Smith College, Nancy obtiene un puesto en el Boston Herald, y Jonathan sigue cine en la Universidad de Nueva York.

Hopper y Joyce sellan su compromiso y proyectan mudarse a Montauk, Nueva York, mientras los Wheeler se reponen de sus heridas.

Según los hermanos Duffer en diálogo con TUDUM, el destino de Eleven queda abierto: Mike relata durante la última partida que Kali habría creado una ilusión para simular la muerte de Eleven, permitiéndole sobrevivir lejos y en paz, aunque los propios Duffer destacaron que la interpretación de su final depende exclusivamente del público.

El clímax del episodio estuvo marcado por la intensidad emocional del sacrificio de Kali/Eight, quien muere en un enfrentamiento con la unidad militar Wolf Pack, liderada por el teniente Akers.

