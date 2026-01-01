México

Joanna Vega Biestro llora en “Sale el Sol” tras recordar el momento del 2025 que la rompió

La conductora mandó un mensaje para todas las personas que atraviesan por una situación similar

Joanna Vega Biestro rompió en llanto durante una dinámica del programa “Sale el sol”.

Todo ocurrió cuando los conductores y colaboradores se reunieron en el comedor principal para recordar los momentos más importantes que vivieron en 2025, así como para compartir sus deseos para el Año Nuevo 2026.

La presentadora se quebró cuando fue su turno, pues una dolorosa despedida no solo marcó su año, también el resto de su vida: la muerte de su padre Alejandro Vega Torra.

“Este año me rompió”: Joanna Vega Biestro

La conductora no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre el fallecimiento de su padre, pero compartió un mensaje alentador para todas las personas que atravesaron una situación similar en estas fiestas decembrinas.

“Este año me rompió, terminó de romperme con la partida de mi papá. Mi mamá ya no estaba... son esos años que uno no quisiera que pasaran y que seguramente sé que muchos de los que nos están viendo están viviendo una situación similar”, comenzó.

“No nos queda más que la esperanza de que el próximo año nos podamos pegar, nos podamos reconstruir, sobre todo porque tenemos, tenemos gente que depende de nosotros y en este caso, mi niña. Yo lo único que puedo esperar es que el próximo año tratar de ser mejor y estar, estar mejor. Porque duele, y duele mucho, pero saber que... que quiero estar con mi niña muchos años y durarle como me duró a mí mi papá muchos años”, continuó.
Eso no fue todo, la conductora también extendió un agradecimiento a todos sus compañeros del programa que la siguen apoyando en su duelo.

“No están ustedes para saberlo, pero yo se los cuento. En el funeral de mi papá, de repente voltear y verlos a todos es muy reconfortante. Porque de verdad, uno necesita ese abrazo. Sé que no hay palabras en ese momento que nadie pueda escuchar que te hagan sentir bien. Pero ese abrazo de cada uno de ustedes, ese mensaje, de verdad, gracias, gracias a todos”, comentó.

Las declaraciones de Joanna Vega Biestro se viralizaron en redes sociales y varios internautas empatizaron con ella. Incluso, le hicieron llegar mensajes de cariño.

Cabe recordar que Alejandro Vega Torra murió en noviembre de 2025; Joanna Vega Biestro se enteró en plena transmisión en vivo de “Sale el sol”, específicamente en un corte comercial.

