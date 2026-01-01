Del Poder Judicial a Aguas: cuáles fueron las principales reformas este 2025

Un marco de reformas transforma el papel del Estado en la protección de derechos y el combate al crimen. Crédito: Senado de la República

La actividad legislativa desarrollada en México durante 2025 estuvo marcada por la aprobación de una serie de reformas constitucionales y legales que reconfiguran aspectos neurálgicos del sistema político, judicial, social y de seguridad del país, abordando temas que van desde la soberanía nacional hasta la lucha contra la corrupción.

Reformas para proteger la soberanía nacional

En el plano institucional, el Senado aprobó el 26 de febrero en lo general, con 107 votos a favor y 14 en contra, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo principal objetivo es modificar el artículo 40 de la Constitución para fortalecer los principios de no intervención y autodeterminación.

La reforma se gestó tras la decisión de Estados Unidos de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, contexto que llevó al Congreso a blindar la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras. El nuevo texto establece que, bajo ninguna circunstancia, México aceptará intromisiones foráneas, especialmente aquellas que amenacen la integridad del país, como los golpes de Estado, la injerencia en procesos electorales o la violación del territorio nacional por cualquier medio.

Reforma contra el nepotismo y la reelección

Las leyes contra la reelección entrarán en vigor hasta las elecciones del 2030. Crédito: X @MorenaSenadores

En el terreno electoral, la reforma contra el nepotismo y la reelección consecutiva en cargos públicos obtuvo carácter constitucional tras recibir el aval de la mayoría de los Congresos locales el 11 de marzo en la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, informó la aprobación por veinte legislaturas estatales.

La reforma, cuyo inicio de vigencia se estableció para las elecciones de 2030 tras un cambio introducido en el Senado, impedirá que funcionarios federales, estatales y municipales busquen reelección inmediata y restringirá la postulación de personas con vínculos de par

Reforma al Poder Judicial

El Senado aprobó la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, y redujo el número de ministros de la Suprema Corte a nueve miembros. (Facebook PJF Xalapa)

Por otra parte, el Senado de la República aprobó la controvertida reforma al Poder Judicial de la Federación el 11 de septiembre del 2024, con la que, a partir de un proceso electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por sufragio popular, lo que ha provocado señalamientos sobre el riesgo de politizar la justicia y debilitar la independencia. Dichos comicios fueron realizados el pasado 1 de junio.

Esta reforma incluyó la reducción del número de ministros de la Suprema Corte a nueve y la renovación presidencial cada dos años de manera rotatoria, basada en el número de votos recibidos. Los jueces en funciones que no resulten reelectos no conservarán su haber de retiro ni su pensión vitalicia. entesco o relaciones personales cercanas en los tres años previos a una elección.

Reforma que crea la Ley de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional queda bajo control de Sedena y recibe nuevas atribuciones en seguridad nacional, con jerarquía equivalente al Ejército y Fuerza Aérea. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En el área de seguridad nacional, la fortaleza del Estado se vio reforzada con la aprobación, por parte del Senado el pasado 30 de junio, de la reforma que crea la Ley de la Guardia Nacional, que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nuevas atribuciones para la coordinación en materia de seguridad nacional y la operación directa de la Guardia Nacional

El dictamen aprobado señala que la Guardia Nacional funcionará como fuerza permanente de seguridad pública, dependiente de Sedena, con estructura jerárquica similar al Ejército y a la Fuerza Aérea. Su comandante —quien deberá ser general de división en activo— será designado por el titular del Ejecutivo Federal a propuesta del secretario de la Defensa.

Reforma que crea la Ley de Extorsión

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión impuso penas de hasta 42 años de prisión y nuevas sanciones para funcionarios omisos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia legislativa, la lucha contra la extorsión adquirió renovada prioridad tras la aprobación el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece penas que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión.

Conforme a lo aprobado, se impondrá cárcel de 15 a 25 años a quienes, sin derecho, obtengan un beneficio o causen daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico mediante extorsión, además de multas que pueden llegar hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La ley también introduce por primera vez la obligación de actuar con pleno respeto a los derechos humanos y ordena la formación de unidades especializadas y la capacitación de los agentes encargados de investigar estos delitos. Cuando la extorsión es facilitada por servidores públicos, las penas se elevan con un rango adicional de tres a cinco años.

Reforma a la Ley de Aguas

La Ley General de Aguas reconoce el acceso al agua como derecho humano y prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares en México. Crédito: Infobae

El derecho humano al agua y la gestión equitativa y sustentable de los recursos hídricos dieron origen a una profunda transformación normativa con la aprobación en el Senado de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales el 5 de diciembre.

Con 85 votos a favor y 36 en contra el Senado envió al Ejecutivo Federal un marco legal que reconoce el acceso al agua para consumo personal y doméstico como derecho humano y prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares. Además, las no utilizadas serán recuperadas por Conagua para su reasignación.

Reforma a la Ley General de Salud

La Cámara de Diputados prohibió de forma absoluta la producción, venta y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos para proteger la salud pública. REUTERS/Carl Recine

En el ámbito de la salud, la Cámara de Diputados aprobó el 9 de diciembre la reforma que prohíbe de forma absoluta la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

La iniciativa obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, tras un debate marcado por el temor a la criminalización y al fomento de un mercado negro. Las sanciones contempladas para quienes comercien vapeadores van de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos.

Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, defendió que la propuesta busca proteger a niñas, niños y adolescentes ante el creciente consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México, que ya afecta estimaciones de hasta medio millón de adolescentes.

Este conjunto de reformas constituye la base de un nuevo marco institucional, destinada a marcar el rumbo de la política, la justicia, la seguridad pública y los derechos fundamentales en México para el 2026.