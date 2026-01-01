México

Claudia Sheinbaum comparte mensaje por fin de año: “Son momentos de reflexión y de buenos deseos para 2026”

La mandataria mexicana emitió un mensaje a través de sus redes sociales

Claudia Sheinbaum deseó "salud, bienestar y amor" para todas las familias mexicanas en 2026. Crédito: Presidencia

En el último día de este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje a través de sus redes sociales en donde aseguró que previo al termino del año, “siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió”, ya que son momentos de “reflexión y buenos deseos para el próximo año”.

A través de un video que dura poco más de un minuto, la mandataria dio a conocer sus deseos para todos los mexicanos:

“Quiero desearles salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, todo lo mejor de mi parte, el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos... ¡Feliz año!”.

Sheinbaum no salió de vacaciones por festejos de fin de año

Durante la rueda de prensa del martes 30 de diciembre, Claudia Sheinbaum declaró que la celebración de Año Nuevo la realizará dedicada a sus labores oficiales. Al ser cuestionada sobre sus planes para estas fechas, la mandataria subrayó: “Aquí, aquí, trabajando. Ya fue suficiente tres días”, refiriéndose a los días de descanso que tomó entre el 25 y el 27 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

La presidenta enfatizó que considera esos tres días como pausa suficiente antes de retomar sus responsabilidades, dejando claro que el periodo festivo no implicará mayores ausencias en su agenda.

Además, en respuesta a preguntas relacionadas con posibles viajes para 2026, Sheinbaum afirmó que, hasta el momento, no contempla ninguna salida del país, precisando: “Bueno, por lo pronto no. No, no tenemos pensado”.

Claudia Sheinbaum envió mensaje a
Claudia Sheinbaum envió mensaje a familias mexicanas por el fin de año 2025 y deseó "salud, bienestar y amor" para 2026.

De este modo, la titular del ejecutivo federal estableció que tanto el cierre de año como el inicio del 2026 estarán marcados por la continuidad de su trabajo en territorio nacional.

La presidenta de México pasó Navidad en Acapulco

Durante la conferencia matutina del 22 de diciembre, la presidenta anunció públicamente que aprovecharía algunos días para descansar en Acapulco, motivo por el cual, a partir del jueves 25 de diciembre, se implementó un operativo especial de seguridad coordinado por diversas corporaciones en la zona turística.

La mandataria regresó a la capital del país el domingo 28 de diciembre, desplazándose por carretera junto con su comitiva de seguridad.

Durante los tres días que permaneció en el puerto, la presidenta utilizó sus redes oficiales para difundir un video en el que resaltó el trabajo de remodelación turística realizado por Fonatur en la avenida costera Miguel Alemán.

En la grabación, difundida un día después de su arribo, Sheinbaum Pardo afirmó: “Acapulco está de pie”, al tiempo que extendió una invitación a la población para visitar este destino durante la temporada de vacaciones de invierno de 2025.

Cinco datos relevantes sobre las fiestas decembrinas en 2025 de Claudia Sheinbaum

  • La presidenta canceló las conferencias del 24 al 26 y del 31 de diciembre, así como la del primero de enero de 2026.
  • Claudia Sheinbaum pasó Navidad en Acapulco, comentó que comería “Romeritos” por ser el platillo de su preferencia.
  • La mandataria mexicana pasará las fiestas de fin de año en Ciudad de México, no tomó vacaciones.
  • Previo a fin de año, viajó a Oaxaca para visitar a las personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico.

