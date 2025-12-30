México

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 30 de diciembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Delegación Cuauhtémoc - México Tenochtitlan

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: El Ahuehuete - La Diana

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

El actor habló de su fallido intento de rehabilitar a su excompañero en la serie ‘El Manual de Supervivencia de Ned’

Daniel Curtis Lee revela motivos

Juanpa Zurita destaca impacto del tráiler de su nueva película junto a Ludwika Paleta

La continuación reúne a los protagonistas de la cinta original en una historia de comedia y romance que ya genera entusiasmo entre los fans

Juanpa Zurita destaca impacto del

Enmoladas de pollo, tradición y sabor en cada bocado

La cocina mexicana se expresa en esta preparación gracias a su mezcla de texturas y una elaboración sencilla

Enmoladas de pollo, tradición y

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

El ex funcionario ya había sufrido de ataques hacia su hogar y amenazas de presuntos miembros de la delincuencia organizada

Atacan e incendian propiedades de

Sheinbaum suspende su conferencia mañanera durante dos días por Año Nuevo: así celebrará la llegada del 2026

La presidenta indicó que considera “suficientes” los tres días de vacaciones que se tomó en Navidad

Sheinbaum suspende su conferencia mañanera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan e incendian propiedades de

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

ENTRETENIMIENTO

Daniel Curtis Lee revela motivos

Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

Juanpa Zurita destaca impacto del tráiler de su nueva película junto a Ludwika Paleta

Demon Slayer prepara su llegada en concierto a la CDMX y Guadalajara en 2026

¿Cuándo es el Día de Maribel Guardia? Honran a la actriz en Miami

“Fantaseé contigo”: Zacil Jiménez pide a Ángela Aguilar dejar a Nodal tras verla cantar ‘You’re No Good’

DEPORTES

Mariana Cadena se convierte en

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres