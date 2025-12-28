México

24 estados con lluvias y 11 con frío abajo de los 0°C por aire ártico este 28 de diciembre en México

El impulso además del Frente Frío 25 y la interacción de corrientes en chorro provocarán condiciones de frío extremo en diversas entidades del país así como evento Norte

Guardar
El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 28 de diciembre

La interacción de distintos sistemas
La interacción de distintos sistemas meteorológicos activa alertas por tormentas y vientos. (Cuartoscuro)

En el transcurso de esta mañana, se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 25) impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, propiciarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en:

  • Chiapas
  • Quintana Roo

Así como la posible caída de nieve o aguanieve por la noche en el norte de:

  • Chihuahua

La circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera centrada sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión en dicha región y divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes en:

  • Chiapas (centro y este)
  • Quintana Roo (centro y sur)

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, sobre el norte y centro de la República Mexicana, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República
Pronóstico meteorológico en la República Mexicana este miércoles 24 de diciembre. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Chiapas (centro y este)
  • Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche y madrugada en el norte de:

  • Chihuahua

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Golfo de California
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de:

  • Baja California
  • Baja California Sur

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Las bajas temperaturas y vientos
Las bajas temperaturas y vientos intensos entrarán por el norte y noreste del país. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco (costa)
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz (costa)
  • Tabasco (costa)
  • Chiapas (oeste)
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticiasFrente frío

Más Noticias

Temblor hoy 28 de diciembre en México: se registra un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 28 de diciembre

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 28 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

La poderosa bebida natural para cuidar las vías urinarias durante la temporada de frío

Un descenso en la ingesta de líquidos durante la temporada fría puede facilitar la retención de líquidos y el riesgo de infecciones

La poderosa bebida natural para

Así está la calidad del aire de la CDMX este 28 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 28 de diciembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dueños de bares incendiados en

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más populares

Las 10 producciones más populares de Disney+ México en la semana de navidad 2025

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Conoce los 10 podcast más populares en Spotify México de esta semana

DEPORTES

¿De dónde vienen y cómo

¿De dónde vienen y cómo juegan los cuatro nuevos jugadores de Pumas?

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?