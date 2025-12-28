24 estados con lluvias y 11 con frío abajo de los 0°C por aire ártico este 28 de diciembre en México

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.
Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.
Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Pronóstico del tiempo para este 28 de diciembre
En el transcurso de esta mañana, se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.
Sin embargo, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 25) impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, propiciarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en:
- Chiapas
- Quintana Roo
Así como la posible caída de nieve o aguanieve por la noche en el norte de:
- Chihuahua
La circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera centrada sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión en dicha región y divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes en:
- Chiapas (centro y este)
- Quintana Roo (centro y sur)
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente y centro del territorio nacional.
Finalmente, sobre el norte y centro de la República Mexicana, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chiapas (centro y este)
- Quintana Roo (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Estado de México
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Nayarit
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)
Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche y madrugada en el norte de:
- Chihuahua
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de:
- Baja California
- Baja California Sur
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (istmo)
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco (costa)
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz (costa)
- Tabasco (costa)
- Chiapas (oeste)
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.