24 estados con lluvias y 11 con frío abajo de los 0°C por aire ártico este 28 de diciembre en México

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 28 de diciembre

La interacción de distintos sistemas meteorológicos activa alertas por tormentas y vientos. (Cuartoscuro)

En el transcurso de esta mañana, se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 25) impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, propiciarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en:

Chiapas

Quintana Roo

Así como la posible caída de nieve o aguanieve por la noche en el norte de:

Chihuahua

La circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera centrada sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión en dicha región y divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes en:

Chiapas (centro y este)

Quintana Roo (centro y sur)

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, sobre el norte y centro de la República Mexicana, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República Mexicana este miércoles 24 de diciembre. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas (centro y este)

Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Estado de México

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Nayarit

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche y madrugada en el norte de:

Chihuahua

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de:

Baja California

Baja California Sur

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Las bajas temperaturas y vientos intensos entrarán por el norte y noreste del país. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

Nayarit

Jalisco (costa)

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz (costa)

Tabasco (costa)

Chiapas (oeste)

Campeche

Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Morelos

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.