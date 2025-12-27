Secretaría de Salud exhorta a prevenir accidentes en el hogar durante la temporada decembrina

Secretaría de Salud llama a reforzar medidas de prevención desde casa. Foto: (iStock)

La Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de seguridad en el hogar durante la temporada decembrina, periodo en el que suelen incrementarse los accidentes domésticos debido a las celebraciones, el uso de adornos navideños y la convivencia prolongada en casa.

De acuerdo con la encargada de la Dirección General del STCONAPRA, Estrella Albarrán Suárez, los accidentes, tanto dentro como fuera del hogar, son hasta en un 99 por ciento prevenibles si se toman las precauciones adecuadas. Explicó que, durante las vacaciones aumenta el número de personas reunidas en un mismo espacio, especialmente niñas y niños, lo que eleva el riesgo de incidentes si no se mantiene una vigilancia constante.

“Los accidentes se presentan principalmente cuando hay celebraciones en los domicilios, mayor afluencia de personas y más tiempo de convivencia en casa. Si tenemos mayor cuidado con las acciones o circunstancias que pueden afectar de manera abrupta nuestra seguridad, estos incidentes pueden evitarse”, señaló la funcionaria.

La Secretaría de Salud llama a prevenir incidentes. Foto: (Secretaría de Salud)

Entre los accidentes más frecuentes en la temporada invernal destacan las quemaduras, tanto en menores como en adultos. Estas lesiones son provocadas principalmente por el uso de pirotecnia, aunque también por velas, veladoras, fogatas y por escaldaduras en áreas donde se preparan alimentos. En el caso de la pirotecnia, Albarrán Suárez advirtió que las lesiones pueden ser graves y llegar incluso a ocasionar amputaciones o la pérdida de extremidades.

En segundo lugar se encuentran los incendios domésticos, los cuales suelen originarse por sobrecargas eléctricas derivadas del uso excesivo de luces decorativas y aparatos conectados a un mismo contacto. A estos les siguen las caídas, las intoxicaciones por inhalación de humo de calentadores o por monóxido de carbono generado por el uso de anafres, así como lesiones con objetos punzocortantes y mordeduras o picaduras de animales.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes en los hogares durante las fiestas decembrinas. Entre ellas se encuentra verificar que la instalación eléctrica del domicilio esté en buenas condiciones y evitar la sobrecarga de tomas de corriente para prevenir cortocircuitos.

El uso inadecuado de pirotecnia es la causa principal de lesiones graves en menores de edad. Foto: (Hablemos de animales/FB)

Asimismo, se recomienda colocar el árbol de Navidad lejos de cortinas y sillones, asegurándose de que no sea inflamable, y apagar las luces decorativas antes de dormir o al salir de casa. Es importante revisar que las series navideñas no tengan cables expuestos o focos rotos y desconectarlas cuando no estén en uso.

Las autoridades también aconsejan no utilizar velas encendidas como parte de la decoración, evitar adornos puntiagudos y mantener a niñas y niños alejados de la estufa durante la preparación de alimentos. En caso de utilizar calentadores, estos deben colocarse lejos de materiales inflamables y nunca sobre muebles.

La Secretaría de Salud reiteró que la prevención es clave para disfrutar de una temporada decembrina segura y sin incidentes, e invitó a la población a mantener la atención y el cuidado en todo momento dentro del hogar.