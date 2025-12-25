Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Otro factor clave es que los sismos no se generan todos en el mismo lugar ni a la misma profundidad. En el sur predominan los movimientos profundos que pueden sentirse a cientos de kilómetros, mientras que en el centro del país ocurren temblores más cercanos, asociados a fallas locales. Esto provoca que ciudades como la capital perciban movimientos que, en otros países, pasarían desapercibidos o no llegarían a zonas urbanas densas.

En México los sismos se sienten con frecuencia no solo por dónde está el país, sino por cómo se libera la energía bajo su territorio. A diferencia de otras regiones donde los temblores ocurren de forma más espaciada, aquí la energía acumulada se descarga en eventos constantes, muchos de ellos pequeños, que rara vez hacen noticia pero mantienen al suelo en movimiento casi permanente. Es decir, no siempre tiembla “fuerte”, pero tiembla seguido.

El movimiento se registró a las 00:06 horas, con epicentro en la latitud 14.10 y longitud -92.26, a una profundidad de 59 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.3 ocurrió este jueves 25 de diciembre a 64 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo , en Chiapas , según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

