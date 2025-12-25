México

Esta es la oración que debes rezar el 25 de diciembre para pedir por la unidad familiar

Las oraciones de Navidad suelen centrarse en la salud de la familia, amigos y seres queridos en medio de preocupaciones físicas

Personas juntas en un momento
Personas juntas en un momento de oración profunda, simbolizando paz, fe y conexión espiritual. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de diciembre, millones de familias en todo el mundo se reúnen para celebrar la Navidad y compartir momentos de reflexión.

En este contexto, la oración ocupa un lugar central como espacio de encuentro, gratitud y esperanza.

Rezar en compañía de los seres queridos permite fortalecer los lazos familiares y renovar los deseos de paz, salud y prosperidad para el nuevo año.

La oración navideña se convierte así en una tradición que trasciende generaciones y une a las personas en torno a un mensaje de fe y fraternidad.

La navidad es un momento
La navidad es un momento especial para pedir por la unidad familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las intenciones por las que podemos pedir en la oración del 25 de diciembre

En las oraciones del 25 de diciembre, que coinciden con la celebración de la Navidad, las personas suelen pedir por motivos relacionados con el significado espiritual de esta fecha y las circunstancias personales o familiares.

Entre las intenciones más comunes se encuentran:

  • Salud para la familia, amigos y seres queridos, especialmente en contextos donde hay enfermedad o preocupación por el bienestar físico.
  • Paz en los hogares, las comunidades y el mundo, en un momento marcado por encuentros familiares y deseos de armonía.
  • Unidad y reconciliación, solicitando la superación de conflictos familiares, sociales o personales.
  • Trabajo y prosperidad económica, tanto para quienes lo necesitan como para quienes han atravesado dificultades durante el año.
  • Protección frente a situaciones adversas o peligros, pidiendo resguardo en el nuevo año que se aproxima.
  • Fortaleza ante problemas personales, pérdidas o situaciones difíciles vividas en el año.
  • Gratitud por los logros, las oportunidades y los momentos compartidos, reconociendo lo recibido durante el año.
  • Esperanza para el futuro, solicitando guía y nuevos comienzos en el ciclo que inicia tras la Navidad.

En muchas tradiciones cristianas, las oraciones de Navidad incluyen también pedidos por el fin de la violencia, el hambre y la injusticia, así como por la solidaridad con quienes atraviesan soledad o dificultades materiales.

Esta fecha invita a expresar
Esta fecha invita a expresar deseos de amor, perdón y renovación espiritual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar el 25 de diciembre en familia

“Oh Dios, Padre Celestial,Te damos gracias por este día santo en que celebramos el nacimiento de tu Hijo, Jesús, la mayor muestra de tu amor por nosotros. Te agradecemos por la luz que Jesús trajo al mundo, disipando toda oscuridad y trayendo esperanza y salvación.

Señor, pedimos que tu paz y tu alegría inunden nuestros hogares y nuestros corazones en esta Navidad. Ayúdanos a recordar que el verdadero regalo es Jesús, y que Su presencia en nuestras vidas debe inspirarnos a amar y servir a los demás, especialmente a los necesitados. Que la humildad de los pastores, la fe de los Reyes Magos y la pureza de María nos inspiren a vivir con gratitud y sencillez.

Permite que la luz de Cristo nos guíe a todos, que se renueve nuestra fe y que tu reino de amor y justicia se construya cada día en la tierra, como en el cielo. Bendice a nuestras familias, que estén unidas en tu amor, y extiende tu bendición a todo el mundo.En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.“.

