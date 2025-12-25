México

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de diciembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 17,93 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% frente a los 17,95 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,39%, por ello en términos interanuales acumula aún una disminución del 13,06%.

Comparando este dato con el de días anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una subida del 0,45%, sin lograr establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 25 de diciembre: se reporta accidente vial con una persona fallecida en las inmediaciones de San Antonio Abad

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Cotización del dólar canadiense en México hoy 25 de diciembre

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Javier Hernández recordó en una entrevista con Hugo Sánchez la última Navidad que compartió con su abuelo

La Navidad que marcó a

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

La declaración fue interpretada como una respuesta indirecta al ambiente de tensión que rodea al concurso

Raúl Rocha Cantú, dueño de

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Desde que el mariachi se volvió un referente de México ningún otro género musical había resonado tanto a nivel mundial

2025: los corridos tumbados alcanzan
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Nunca sentí nada”: las crudas

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha Cantú, dueño de

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

“Nunca puse el árbol”: el otro lado de la tradición navideña que mexicanos recuerdan de su infancia

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

DEPORTES

La Navidad que marcó a

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 25 de diciembre

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026