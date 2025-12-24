México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 24 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles en Noche Buena

Guardar
14:00 hsHoy

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Cd Hidalgo fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.3 que sorprendió este 24 de diciembre a los habitantes del estado de Chiapas a las 4:00 horas.

Leer la nota completa
13:58 hsHoy

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

El sismo ocurrió a las 1:55 horas, a una distancia de 12 km de Río Grande y tuvo una profundidad de 17.3 km

La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Río Grande. (Infobae)

Río Grande fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 24 de diciembre a los pobladores del estado de Oaxaca a las 1:55 horas.

Leer la nota completa
13:45 hsHoy

En México los sismos se sienten con frecuencia no solo por dónde está el país, sino por cómo se libera la energía bajo su territorio. A diferencia de otras regiones donde los temblores ocurren de forma más espaciada, aquí la energía acumulada se descarga en eventos constantes, muchos de ellos pequeños, que rara vez hacen noticia pero mantienen al suelo en movimiento casi permanente. Es decir, no siempre tiembla “fuerte”, pero tiembla seguido.

Otro factor clave es que los sismos no se generan todos en el mismo lugar ni a la misma profundidad. En el sur predominan los movimientos profundos que pueden sentirse a cientos de kilómetros, mientras que en el centro del país ocurren temblores más cercanos, asociados a fallas locales. Esto provoca que ciudades como la capital perciban movimientos que, en otros países, pasarían desapercibidos o no llegarían a zonas urbanas densas.

Además, México es un país altamente monitoreado. La red de sensores sísmicos es de las más extensas de América Latina, lo que hace que se registren y reporten movimientos que en otros lugares simplemente no se miden o no se comunican. A esto se suma que muchas ciudades están construidas sobre antiguos lagos o suelos blandos, lo que amplifica la sensación del temblor, incluso cuando el sismo no es particularmente grande.

Temas Relacionados

Temblor hoySismomexico-noticiasepicentroServicio Sismológico Nacional

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de diciembre: retrasos en la L6 del STC por un perro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: modo reversible en Circuito Interior

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

¿Para qué sirve la Tarjeta del Bienestar? Así puedes usar tu dinero sin retirarlo

Más allá de permitir el retiro de efectivo, funciona como una herramienta bancaria sin necesidad de acudir a un cajero

¿Para qué sirve la Tarjeta

Alfredo Adame se lanza contra Pati Chapoy tras veto en Ventaneando pese a ganar La Granja VIP: “Le sé cosas”

La relación entre ambos ha estado marcada por roces públicos y confrontaciones verbales

Alfredo Adame se lanza contra

México: cotización de apertura del euro hoy 24 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

ÚLTIMAS NOTICIAS

El saludo de Mauricio Macri

El saludo de Mauricio Macri por la navidad con un mensaje interno al PRO y a LLA: “Los equipos que creen en el cambio se fortalecen”

Tops de 20 recetas más populares en Latinoamérica para compartir en familia en Navidad

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios

Códigos de Free Fire para hoy 24 de diciembre: canjea recompensas gratis

Axel Kicillof convocó a la oposición a plantarse ante el gobierno de Milei y “construir una alternativa” más amplia que el peronismo

INFOBAE AMÉRICA

La Central Obrera Boliviana se

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

Qué fue de la vida de los actores de White Christmas, el clásico navideño de 1954

Tom Cruise y Paramount: los murmullos de una gran crisis que podría romper la relación tras dos décadas de éxitos

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios

Navidad complicada para la economía en Brasil: entre el peso de la deuda y la inestabilidad fiscal

DEPORTES

Debieron reconstruirle la rodilla tras

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo