Extranjero provoca polémica tras usar emblemático Portal Maya como portería: video se vuelve viral

El caso de Itay Uriel generó fuertes reacciones en Playa del Carmen.

Un video difundido en redes sociales colocó nuevamente a Playa del Carmen en el centro de la conversación digital, luego de que el futbolista y creador de contenido israelí Itay Uriel fuera señalado por realizar una acción considerada ofensiva por habitantes y usuarios. El material muestra al deportista utilizando el Portal Maya como si fuera una portería, hecho que desató una ola de críticas.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa a Uriel pateando un balón con la intención de hacerlo pasar por el arco del emblemático monumento, uno de los símbolos más representativos de la identidad cultural y turística de Playa del Carmen. La escena fue grabada y compartida sin aparente conciencia del significado histórico del lugar.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Residentes de la zona y usuarios en distintas plataformas digitales calificaron el acto como una falta de respeto hacia un espacio que representa raíces, memoria colectiva y orgullo local. Para muchos, el uso del Portal Maya como escenario para un reto deportivo trivializó su valor cultural.

La acción de un influencer generó molestia entre residentes.

En los comentarios del video se reflejó el enojo de una parte del público, con mensajes que cuestionaron tanto la acción del futbolista como la actitud de quienes presenciaron el hecho sin intervenir. Entre las reacciones más compartidas se leyeron frases como: “Lo único que quedó en evidencia es que, es malísimo”, “Hasta pendejo es y no pudo meter el balón en el agujero”, “No sé cómo no hacen nada, pinches extranjeros los odio” y “Y el que graba porque no hace nada”.

La polémica también reavivó el debate sobre el comportamiento de algunos visitantes y creadores de contenido en espacios públicos con alto valor simbólico. Usuarios señalaron que, en la búsqueda de visualizaciones y alcance en redes sociales, se cruzan límites que afectan la percepción y el respeto hacia la cultura local.

Hasta el momento, Itay Uriel no ha emitido una postura pública para explicar o disculparse por lo ocurrido. Tampoco se ha informado sobre alguna intervención de autoridades locales en relación con el uso indebido del monumento.

Un futbolista extranjero usó el monumento como portería y desató críticas. Crédito: Redes sociales

El Portal Maya, ubicado a la entrada del Parque Fundadores, es considerado un ícono de Playa del Carmen y punto de referencia tanto para habitantes como para turistas. El incidente dejó en evidencia la sensibilidad que existe en torno a los símbolos culturales y la exigencia ciudadana de mayor respeto hacia ellos.