México

Línea 2 del Metro CDMX: reportan presencia de humo en la estación Hidalgo este 22 de diciembre

Personal del STC Metro informó que ya trabajan para reestablecer el servicio en su totalidad

Reportan presencia de humo en
Reportan presencia de humo en la estación Hidalgo

La tarde de este lunes 22 de diciembre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron largos tiempos de espera en la Línea 2, ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Minutos antes de las 18:00 horas reportaron la presencia de humo en la estación Hidalgo, lo que provocó afectaciones en el servicio.

Fue por medio de redes sociales que las personas empezaron a compartir imágenes y videos del momento en el que un tren empezó a desprender humo. Esto provocó que rápidamente en la estación se concentrara la densa columna de humo, lo que generó la molestia de los pasajeros.

A raíz de este incidente, la circulación de los trenes se vio afectada en casi todas las estaciones de la Línea 2, lo que generó demoras extendidas para los pasajeros. Diferentes estaciones de la línea azul presentaron largas filas, como fue el caso en la terminal Cuatro Caminos, donde los pasajeros reportaron que se les negó el acceso al andén por la cantidad de personas esperando el arribo de los trenes.

Usuarios reportaron presencia de humo en la estación Hidalgo y retrasos en el servicio de la Línea 2. Crédito: X/ @geos_maldonado// @JudithHermande1

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro CDMX?

Debido a que la molestia de los usuarios, a través de redes sociales denunciaron las largos tiempos de espera para abordar a un convoy. Ante la inconformidad de los pasajeros, el STC Metro explicó en sus redes sociales lo que pasó.

Informó que los retrasos en el servicio en la Línea 2 se debió a la revisión y retiro de un tren. “Buena tarde. La marcha de los trenes es lenta en la Línea 2, se realiza revisión a un tren. En breve se agiliza la circulación. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, precisaron.

Las afectaciones fueron dadas a conocer principalmente a través de redes sociales, con énfasis en la plataforma X (anteriormente Twitter). Los usuarios compartieron su molestia por la situación mediante mensajes como: “No inventen, 20 minutos parado en Tacuba”, “La Línea 2 totalmente detenida”, “¿Alguien sabe qué pasó en la Línea 2 a la altura de Colegio Militar?”, “¿Qué pasó en Tacuba, Línea Azul rumbo a Cuatro Caminos?” y “Agilicen el avance en Línea 2, en la estación Allende ya no cabemos”.

