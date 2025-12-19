‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 19 de diciembre | En vivo

En el enlace a Acapulco, Sebastián Ramírez dio a conocer avances de las obras de infraestructura pública realizados en el puerto de Acapulco.
La presidenta Claudia Sheinbaum muestra un video de las obras realizadas en Acapulco.
La presidenta da a conocer que habrá un enlace a Acapulco por algunas obras que se han realizado en el puerto. Jesús Ramírez presentará un documento del Banco Mundial de cómo creció la clase media en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.