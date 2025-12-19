México

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

Las detenciones fueron informadas como la desarticulación de una célula delictiva

Los sujetos detenidos (Secretaría de
Los sujetos detenidos (Secretaría de Seguridad Baja California)

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California realizaron el arresto de tres personas en Mexicali tras un operativo en un inmueble de Pueblo Nuevo que había sido asegurado previamente por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el análisis de perfiles realizado tras la detención, los individuos podrían estar vinculados a un grupo generador de violencia en la región. Durante la inspección, los agentes localizaron 13 bolsas con una sustancia similar a la heroína, con un peso aproximado de cinco gramos, y 30 bolsas con una droga parecida a la metanfetamina, que sumaban cerca de 29 gramos.

El operativo se inició cuando los elementos estatales detectaron que los sellos oficiales del inmueble, asegurado por la FGE en el marco de una investigación, habían sido retirados y varias personas se encontraban en el interior.

Trataron de escapar de los agentes; cuentan con antecedentes

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir y grabaron un video con la intención de generar confusión en redes sociales. Los detenidos fueron identificados como Juan José “N”, de 33 años; Raúl Antonio “N”, de 34 años; y Luis Antonio “N”, de 26 años, todos originarios de Mexicali. Se confirmó que Luis Antonio “N” tenía una orden de aprehensión vigente por robo con violencia y delitos contra la salud.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la autoridad competente por delitos contra la salud y violación de sellos oficiales. Con estas acciones, las autoridades indican que desarticularon una célula criminal, la imagen compartida muestra a los sujetos capturados y quienes al parecer se dedicaban a la venta de droga.

Detenidos ligados al Cártel de Sinaloa

En otras acciones, a inicios de diciembre, las autoridades de Baja California informaron sobre un operativo realizado en Rosarito que dejó como resultado la muerte de un presunto criminal, así como seis sujetos detenidos. Los primeros reportes indican que se trataba de miembros del Cártel de Sinaloa.

Los sujetos capturados (Gobierno de Baja California)
Los sujetos capturados (Gobierno de Baja California)

Arribó al relleno sanitario del municipio de Rosarito un camión recolector de basura tipo “dompe” en cuyo interior trasportaba una veintena de sujetos armados con armas largas, quienes una vez que descendieron, amagaron al personal de trabajadores de la empresa recolectora de basura GEN, quitándoles sus teléfonos celulares", informaron las autoridades.

Los sujetos capturados estarían ligados con la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada, este último detenido en Estados Unidos.

