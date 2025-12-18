Carreteras libres de cuota fueron rehabilitadas gracias al Bachetón, asegura el gobierno federal

Imagen destacada

Más de 372 mil baches fueron reparados a lo largo de 45 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje de México en 2025, según reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Este operativo, conocido como “Bachetón”, generó empleo para más de cuatro mil personas y supuso una inversión total que superó los tres mil 300 millones de pesos, beneficiando a alrededor de 126 millones de habitantes.

El Bachetón repara miles de baches y mejora caminos

De acuerdo con la información de la SICT, la primera etapa inició el quince de noviembre de 2024 y concluyó en mayo de 2025, con la reparación de 288 mil 694 baches.

Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Durante este lapso también se llevaron a cabo tareas complementarias: el corte de maleza en más de 26 mil hectáreas de zonas laterales adyacentes a la vía, limpieza de drenajes, retiro de derrumbes y relleno de deslaves.

La segunda fase se extendió desde el dieciséis de abril hasta diciembre de 2025, en la que el programa dio respuesta a 83 mil 747 baches, apoyado por un financiamiento de más de mil 700 millones de pesos.

Dentro del programa de Conservación Rutinaria de la SICT, el “Bachetón” contempla trabajos menores adicionales como el sellado de grietas y la limpieza de obras de drenaje menor y del derecho de vía.

La SICT destaca que estas intervenciones resultan fundamentales para garantizar la seguridad de quienes transitan por la red carretera, especialmente en regiones donde estas vías constituyen el principal nexo entre comunidades, centros urbanos y servicios esenciales.

El organismo subrayó: “A través del Programa ‘Bachetón’ se garantiza una red carretera segura en especial en aquellas regiones en donde las carreteras representan el principal medio de conexión entre comunidades, centros urbanos y servicios”.

El esfuerzo, que forma parte de las estrategias prioritarias del gobierno mexicano, busca mejorar la movilidad terrestre, mitigar riesgos de accidentes y proteger el patrimonio público para el beneficio de millones de usuarias y usuarios.

Este es el número de carreteras federales en México

En México existen aproximadamente 259 carreteras federales libres de cuota, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Distinción de las carreteras federales libres de cuota:

Identificación: Las carreteras federales libres de cuota se identifican por señales viales con números y el escudo de la carretera federal (un letrero blanco con un borde negro y el número de ruta en negro).

Nomenclatura: Se conoce al tramo como “libre” cuando no existe caseta de cobro de peaje. Las carreteras de peaje o “cuota” suelen identificarse con el prefijo “D” después del número de ruta (por ejemplo, 57 y 57D).

Administración: Son gestionadas por la SICT a través de la Dirección General de Carreteras.

Características: Pueden variar en calidad y mantenimiento respecto a carreteras de cuota, pero cubren las mismas rutas principales conectando ciudades, estados y puntos fronterizos relevantes.

Leyes de tránsito: Están sujetas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Las carreteras de cuota generalmente ofrecen mejores condiciones de pavimentación, servicios y seguridad, ya que su mantenimiento depende de operadores privados o estatales, financiados con los ingresos por peaje.